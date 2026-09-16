Proroga taglio accise gasolio fino al 5 ottobre ma riduzione dimezzata dal 25 settembre

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, una misura attesa da mesi dagli automobilisti e dagli operatori del settore. La decisione, annunciata nelle scorse ore, prevede un doppio step temporale che modifica parzialmente l'entità dello sconto rispetto a quanto visto finora.

Come funziona la proroga

Secondo quanto stabilito, dal 18 al 25 settembre il taglio sarà di 12,2 centesimi al litro IVA inclusa, mantenendo quindi inalterato il beneficio per circa una settimana. Successivamente, dal 25 settembre al 5 ottobre, la riduzione scenderà a 6,1 centesimi al litro, dimezzando di fatto l'agevolazione.

Questa struttura a due velocità riflette la necessità di bilanciare il sostegno ai consumatori con le esigenze di gettito fiscale, in un periodo di particolare attenzione ai conti pubblici. La proroga, seppur temporanea, offre una boccata d'ossigeno a chi utilizza il gasolio per spostamenti quotidiani o per l'attività lavorativa.

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Impatto sui prezzi alla pompa

La riduzione delle accise si rifletterà direttamente sui prezzi alla pompa, anche se l'effetto sarà più contenuto nella seconda fase. Gli automobilisti potranno beneficiare di un risparmio immediato, ma dovranno fare i conti con un riallineamento graduale a partire dal 25 settembre.

La misura si inserisce in un contesto di volatilità dei prezzi dei carburanti, influenzati dalle dinamiche internazionali del petrolio e dai tassi di cambio. Il governo ha scelto di intervenire con una proroga ponte, in attesa di valutare l'evoluzione del mercato e l'impatto sulle finanze pubbliche.

Reazioni e prospettive

La proroga è stata accolta con favore dalle associazioni dei consumatori, che tuttavia evidenziano come il dimezzamento dello sconto dopo il 25 settembre riduca l'efficacia dell'intervento. Resta ora da capire se il governo intenda adottare ulteriori misure strutturali per contenere il costo dei carburanti, o se la riduzione delle accise rimarrà uno strumento emergenziale.

Per ora, l'unica certezza è che fino al 5 ottobre gli automobilisti potranno contare su un taglio delle accise sul gasolio, seppur con importi differenti nelle due finestre temporali.