Notte Piccante a Catanzaro, tutti i parcheggi e le navette per il centro storico

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Dal 18 al 20 settembre servizi straordinari AMC con aree di sosta collegamenti dedicati e biglietti acquistabili online

In occasione della Notte Piccante 2026, in programma a Catanzaro dal 18 al 20 settembre, AMC ha predisposto un piano straordinario per facilitare l’accesso al centro storico durante le tre serate della manifestazione.

Il sistema comprende parcheggi, navette di andata e ritorno e collegamenti con alcuni punti strategici della città. L’obiettivo è offrire ai visitatori diverse possibilità di spostamento, limitando la presenza delle automobili nelle aree maggiormente interessate dagli eventi.

Gli orari dei servizi AMC

I servizi dedicati alla Notte Piccante di Catanzaro saranno attivi nei seguenti orari:

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venerdì 18 settembre dalle 19:00 alle 3:30 ;

; sabato 19 settembre dalle 19:00 alle 4:30 ;

; domenica 20 settembre dalle 19:00 all’1:30.

L’Area Normanni sarà accessibile per il parcheggio già a partire dalle 18:00 in tutte e tre le giornate.

Servizi di venerdì 18 settembre

Venerdì sera saranno disponibili quattro soluzioni per raggiungere il centro storico.

Area Normanni

L’Area Normanni sarà destinata esclusivamente al parcheggio, con apertura dalle 18:00 e una tariffa di 7 euro per veicolo. Non è previsto un collegamento tramite navetta.

Funicolare Valle

Alla Funicolare Valle il parcheggio sarà gratuito. Il servizio di navetta di andata e ritorno avrà un costo di 5 euro a persona.

Park Bellavista

Il Park Bellavista sarà disponibile con la normale tariffazione prevista per le strisce blu. Dal parcheggio sarà possibile raggiungere il centro storico utilizzando l’ascensore.

Park Musofalo

Al Park Musofalo sarà proposto un ticket integrato Park più navetta. Il costo sarà di 3 euro per il veicolo, ai quali si aggiungeranno 5 euro a persona per la navetta di andata e ritorno.

Servizi di sabato 19 settembre

Sabato sarà attivo il piano più ampio, con un orario prolungato fino alle 4:30 e una maggiore disponibilità di aree di sosta e collegamenti.

Area Normanni

Il parcheggio aprirà alle 18:00 e avrà un costo di 7 euro per veicolo.

Funicolare Valle e collegamento con Piano Casa

Alla Funicolare Valle sarà possibile parcheggiare gratuitamente e utilizzare la navetta di andata e ritorno al costo di 5 euro a persona.

Soltanto sabato 19 settembre il servizio comprenderà anche la salita e la discesa a Piano Casa, offrendo un ulteriore punto di collegamento per chi deve raggiungere o lasciare il centro.

Park Bellavista

Al Park Bellavista si applicherà la tariffa delle strisce blu. Il collegamento con il centro storico sarà garantito tramite l’ascensore.

Park Musofalo

Anche sabato sarà disponibile il ticket integrato al Park Musofalo, con una tariffa di 3 euro per il veicolo e un costo di 5 euro a persona per la navetta di andata e ritorno.

Park Materdomini

Nella sola serata di sabato sarà attivo anche il Park Materdomini, con parcheggio e navetta di andata e ritorno al costo di 5 euro a persona.

L’apertura di questa ulteriore area servirà ad aumentare la capacità complessiva dei parcheggi nella giornata in cui è prevista la maggiore affluenza.

Servizi di domenica 20 settembre

Per la serata conclusiva della manifestazione, i servizi saranno attivi dalle 19:00 all’1:30.

Area Normanni

Il parcheggio sarà disponibile dalle 18:00 al costo di 7 euro per veicolo.

Funicolare Valle

Alla Funicolare Valle il parcheggio sarà gratuito, mentre la navetta di andata e ritorno costerà 5 euro a persona.

Park Bellavista

Il Park Bellavista, collegato al centro attraverso l’ascensore, sarà utilizzabile pagando la tariffa prevista per le strisce blu.

Park Musofalo

Al Park Musofalo sarà confermata la formula integrata con 3 euro per il parcheggio del veicolo e 5 euro a persona per la navetta di andata e ritorno.

Domenica non saranno attivi il Park Materdomini e il collegamento aggiuntivo con Piano Casa, previsti esclusivamente nella giornata di sabato.

Riepilogo delle tariffe

Area Normanni: parcheggio dalle 18:00 al costo di 7 euro;

parcheggio dalle 18:00 al costo di 7 euro; Funicolare Valle: parcheggio gratuito e navetta A/R a 5 euro a persona;

parcheggio gratuito e navetta A/R a 5 euro a persona; Park Bellavista: parcheggio con tariffa strisce blu e collegamento tramite ascensore;

parcheggio con tariffa strisce blu e collegamento tramite ascensore; Park Musofalo: 3 euro per il veicolo e 5 euro a persona per la navetta A/R;

3 euro per il veicolo e 5 euro a persona per la navetta A/R; Park Materdomini: parcheggio con navetta A/R a 5 euro a persona, disponibile soltanto sabato 19 settembre;

parcheggio con navetta A/R a 5 euro a persona, disponibile soltanto sabato 19 settembre; Piano Casa: salita e discesa comprese nel collegamento della Funicolare Valle soltanto sabato 19 settembre.

Acquisto online e QR code

I servizi possono essere prenotati e acquistati online attraverso la sezione Eventi del sito ufficiale AMC Catanzaro.

Al termine dell’acquisto, il QR code necessario per utilizzare il servizio viene inviato direttamente all’indirizzo email indicato durante la prenotazione.

Prima di mettersi in viaggio è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti riguardanti orari, parcheggi, navette e modalità di accesso nella sezione dedicata alla Notte Piccante sul sito AMC e attraverso i canali social aziendali.