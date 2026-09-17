Piantedosi Visita il Comando Generale dei Carabinieri: Un Sopralluogo tra Eccellenza e Innovazione

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In una mattinata all'insegna dell'attenzione alle forze dell'ordine, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha effettuato una visita ufficiale presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, accompagnato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani. Ad accoglierlo, il Comandante Generale dell'Arma, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, in un incontro che ha sottolineato l'importanza della collaborazione interforze per la sicurezza nazionale.

Un Cuore Operativo in Azione

Il fulcro della visita è stato la Sala Operativa, vero e proprio centro nevralgico delle attività dei Carabinieri, dove il Ministro ha potuto assistere alla presentazione di alcuni dei servizi operativi predisposti per il periodo di Ferragosto. Tra questi, spiccano le operazioni svolte in località strategiche come Pescasseroli (AQ), Firenze e Ostia (RM), aree che richiedono un'attenzione particolare durante l'aumento dei flussi turistici estivi.

Collegamento con Pantelleria: Sicurezza Senza Confini

Un momento significativo è stato il videocollegamento con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pantelleria (TP), che ha permesso al Ministro di interagire direttamente con il personale impegnato in prima linea sull'isola. Questo gesto ha evidenziato l'importanza di una presenza capillare e costante sul territorio, anche nelle zone più remote.

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Riconoscimento all'Impegno Quotidiano

Al termine della visita, il Ministro Piantedosi ha espresso il proprio compiacimento per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri, definendolo un pilastro fondamentale per la sicurezza dei cittadini. La sua presenza ha voluto essere un segno tangibile di sostegno e gratitudine verso chi opera con dedizione e professionalità.