Arrestato per estorsione e violenze sulla tendopoli di Rosarno

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Un nuovo caso di estorsione e violenza di genere ha scosso la comunità di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri della Stazione di San Ferdinando, sotto la coordinazione della procura di Palmi, hanno arrestato un cittadino del Mali, senza fissa dimora, con l'accusa di estorsione aggravata ai danni di otto donne domiciliate nell'area della tendopoli.

Le accuse e le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe imposto alle vittime il pagamento di somme di denaro per poter continuare a vivere nella tendopoli. Le donne, tutte straniere, avrebbero subito minacce ripetute, anche con l'uso di coltelli, bottiglie rotte e taglierini. In un caso, l'indagato avrebbe preteso anche prestazioni sessuali gratuite, accompagnando la richiesta con la minaccia di ritorsioni fisiche.

La fuga dalla tendopoli

Le violenze e le intimidazioni avrebbero costretto le vittime ad abbandonare la tendopoli nel tentativo di sottrarsi alle richieste dell'uomo. Un gesto disperato che evidenzia la gravità della situazione e la paura in cui versavano le donne.

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Il contesto della tendopoli di Rosarno

La tendopoli di Rosarno è da anni al centro di cronache per le condizioni di vita dei migranti e per episodi di sfruttamento e illegalità. Questo ennesimo caso riporta l'attenzione sulle vulnerabilità e sulle violenze che spesso colpiscono le donne migranti, costrette a subire abusi in cambio di protezione o semplicemente per sopravvivere.

Le conseguenze legali

L'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi processuali. L'accusa di estorsione aggravata è particolarmente severa e prevede pene fino a dieci anni di reclusione. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e altri episodi simili.

La comunità locale e le associazioni che operano nel settore dell'accoglienza chiedono maggiori tutele per le donne e interventi strutturali per migliorare le condizioni di vita nelle tendopoli, affinché episodi del genere non si ripetano.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.