Meteo Italia, perturbazione atlantica in arrivo con temporali e calo delle temperature

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Il maltempo attraverserà progressivamente il Paese coinvolgendo prima il Nord e poi le regioni centrali e meridionali

Una perturbazione atlantica sta modificando rapidamente il quadro meteorologico sull’Italia. Le condizioni più instabili interesseranno inizialmente il Centro-Nord, dove sono previste piogge diffuse, temporali localmente intensi e un progressivo calo delle temperature.

Nel corso delle prossime ore il sistema perturbato tenderà a spostarsi verso sud, raggiungendo parte delle regioni centrali e, successivamente, quelle meridionali. Il miglioramento dovrebbe iniziare domenica al Nord, mentre alcuni fenomeni potranno insistere più a lungo sulle aree del Sud.

Allerta meteo arancione in Liguria ed Emilia-Romagna

Per giovedì 17 settembre 2026 è stata valutata un’allerta arancione per temporali su ampi settori della Liguria e sulle zone montane e collinari delle province di Piacenza e Parma.

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Le aree liguri maggiormente interessate comprendono i bacini marittimi centrali e di Levante e i bacini padani di Levante. In Emilia-Romagna l’attenzione è rivolta soprattutto alla montagna e all’alta collina piacentino-parmense.

In queste zone i temporali potranno risultare intensi e persistenti, con possibili:

rovesci di forte intensità

frequente attività elettrica

raffiche di vento

rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua

fenomeni di ruscellamento e criticità locali

È stata inoltre disposta un’allerta gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria e su parte di Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. Le criticità previste riguardano il rischio temporali e, in alcune aree, anche il rischio idraulico e idrogeologico.

Previsioni meteo di oggi al Nord

Il maltempo al Nord Italia sarà caratterizzato da una marcata variabilità. Piogge e temporali potranno interessare Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, alternandosi temporaneamente a pause asciutte e schiarite.

I fenomeni più intensi sono attesi soprattutto su Liguria, Lombardia e regioni del Nord-Est. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali e i mari risulteranno mossi, con condizioni più agitate sul Mar Ligure.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 22 e 26 gradi, con valori in diminuzione nelle aree raggiunte dalle precipitazioni.

Previsioni meteo di oggi al Centro e in Sardegna

Sulle regioni centrali la nuvolosità aumenterà progressivamente. Toscana, Umbria e Marche saranno le zone maggiormente esposte a piogge e temporali, mentre sulle restanti aree si alterneranno nubi e schiarite.

Nel corso della giornata non si escludono fenomeni localmente intensi, soprattutto lungo le zone interne e appenniniche. I venti saranno prevalentemente meridionali e il Tirreno tenderà a diventare mosso.

Le temperature massime oscilleranno in prevalenza tra 26 e 29 gradi, ma il passaggio della perturbazione favorirà un graduale calo termico.

Previsioni meteo di oggi al Sud e in Sicilia

Il tempo rimarrà inizialmente più stabile sulle regioni meridionali, con ampi spazi soleggiati alternati a una nuvolosità irregolare.

Qualche breve pioggia potrà svilupparsi nelle zone interne della Sicilia e lungo i rilievi. Le precipitazioni saranno comunque più isolate rispetto a quelle previste al Centro-Nord.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali e i mari resteranno generalmente poco mossi. Le temperature massime saranno comprese tra 26 e 30 gradi, con valori ancora relativamente elevati per il periodo.

Meteo venerdì 18 settembre

Nella giornata di venerdì 18 settembre la circolazione depressionaria si sposterà gradualmente verso il Centro Italia. Il tempo continuerà quindi a essere variabile, con precipitazioni sparse e possibili temporali.

Al Nord potranno verificarsi ancora rovesci, più probabili sulle zone montuose e sul Triveneto. I fenomeni saranno irregolari e potranno alternarsi a momenti asciutti.

Al Centro le condizioni rimarranno instabili, con piogge e temporali soprattutto nelle zone interne e lungo il versante adriatico. Il peggioramento inizierà a coinvolgere anche una parte del Sud, in particolare Campania, Basilicata e Sicilia settentrionale.

Le temperature diminuiranno soprattutto nelle regioni centrali e in Sicilia, mentre al Nord potrebbero registrare una lieve ripresa.

Tendenza meteo per il fine settimana

Sabato 19 settembre il sistema perturbato continuerà a spostarsi verso il Centro-Sud. La mattinata potrà presentare alcune pause asciutte, ma nel pomeriggio aumenterà il rischio di piogge e temporali irregolari, localmente intensi.

Le precipitazioni interesseranno con maggiore probabilità le regioni centrali, le aree appenniniche, la Campania, la Basilicata, la Calabria e le due isole maggiori.

Domenica 20 settembre è atteso un graduale miglioramento. L’alta pressione dovrebbe tornare a consolidarsi sulle regioni settentrionali e su parte del Centro, favorendo condizioni più soleggiate. Una residua instabilità potrà invece persistere sulle estreme regioni meridionali.

Temperature in diminuzione dopo il passaggio della perturbazione

L’ingresso di correnti più fresche determinerà un calo delle temperature, inizialmente al Nord e successivamente al Centro. In alcune località i valori potranno scendere temporaneamente sotto la media stagionale.

Al Sud il cambiamento termico sarà più graduale, con temperature ancora elevate nella prima parte della fase perturbata e una diminuzione più evidente durante il fine settimana.

Le precauzioni da adottare durante i temporali

In presenza di temporali intensi è consigliabile limitare gli spostamenti nelle zone maggiormente esposte e prestare attenzione a sottopassi, corsi d’acqua, scantinati e strade soggette ad allagamenti.

È opportuno evitare parchi, aree alberate, spiagge e luoghi aperti durante le fasi caratterizzate da fulmini e forti raffiche di vento. Prima di mettersi in viaggio è inoltre importante controllare gli aggiornamenti relativi alle allerte locali, poiché intensità e localizzazione dei fenomeni possono cambiare rapidamente.

Le allerte del 17 settembre risultano confermate dal bollettino nazionale di criticità e dall’avviso sul maltempo pubblicati dalla Protezione Civile.