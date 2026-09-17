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Serie D girone I, Reggina in fuga: impresa Igea Virtus e Nissa travolgente

La formazione amaranto resta a punteggio pieno dopo tre giornate mentre Igea Virtus Nissa e Sambiase guidano il gruppo delle inseguitrici

Reggina a punteggio pieno dopo il successo sull’Avola

Il turno infrasettimanale della Serie D girone I conferma la forza della Reggina, ancora sola al comando della classifica. La squadra amaranto supera nettamente l’Avola con un 4-0 che non lascia spazio a interpretazioni e conquista la terza vittoria consecutiva.

Con nove punti raccolti nelle prime tre giornate, la Reggina ribadisce le proprie ambizioni e comincia a creare un primo margine sulle inseguitrici. La formazione calabrese sta mostrando continuità, solidità e una notevole capacità realizzativa, caratteristiche fondamentali in un campionato lungo ed equilibrato come quello di Serie D.

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Per l’Avola, invece, arriva una sconfitta pesante contro una delle principali favorite per la vittoria del girone. Il risultato non ridimensiona necessariamente il percorso della neopromossa, chiamata però a reagire già dal prossimo appuntamento.

Rimonta straordinaria della Nuova Igea Virtus contro la Vibonese

La partita più spettacolare della terza giornata è quella tra Nuova Igea Virtus e Vibonese, terminata 4-3. La squadra calabrese sembrava aver indirizzato l’incontro portandosi sul punteggio di 3-1, ma i padroni di casa hanno ribaltato completamente la situazione.

In appena quindici minuti, la Nuova Igea Virtus ha realizzato tre reti, trasformando una possibile sconfitta in una vittoria dal grande valore tecnico e caratteriale. Un successo che consente alla formazione siciliana di salire a sette punti e di restare immediatamente alle spalle della capolista.

Per la Vibonese rimane il rammarico per non essere riuscita a gestire il doppio vantaggio. La squadra ha dimostrato di poter essere pericolosa in fase offensiva, ma dovrà lavorare sulla gestione dei momenti decisivi delle partite.

Nissa protagonista contro un Trapani ancora in difficoltà

Prosegue anche l’ottimo avvio della Nissa, che davanti al proprio pubblico batte il Trapani per 2-0. La squadra di Caltanissetta realizza una rete per tempo e controlla l’incontro con sicurezza, conquistando altri tre punti importanti.

Con sette punti in classifica, la Nissa si conferma tra le realtà più interessanti di questo inizio di stagione. Situazione opposta per il Trapani, che incassa la terza sconfitta consecutiva e rimane all’ultimo posto con cinque punti di penalizzazione.

Il campionato è ancora nella sua fase iniziale, ma i granata dovranno trovare rapidamente continuità per evitare che il distacco dalle concorrenti diventi difficile da recuperare.

Siracusa vittorioso e penalizzazione azzerata

Successo significativo anche per il Siracusa, che al De Simone supera il Gela con il risultato di 2-1. Grazie alla vittoria, la formazione aretusea cancella gli effetti della penalizzazione di sette punti e raggiunge quota zero in classifica.

Il rendimento ottenuto sul campo avrebbe collocato il Siracusa nel gruppo delle seconde a sette punti. Questo dato evidenzia il buon avvio della squadra, che dovrà ora continuare a vincere per recuperare terreno nella graduatoria ufficiale.

Milazzo e Sambiase conquistano tre punti preziosi

Il Milazzo passa sul campo neutro di Niscemi battendo l’Enna per 1-0. La formazione mamertina sale così a sei punti e si porta a ridosso delle prime posizioni. Per l’Enna arriva un’altra battuta d’arresto, anche se questa volta con il minimo scarto.

Vittoria casalinga anche per il Sambiase, che supera il Modica per 1-0. La squadra calabrese raggiunge Nuova Igea Virtus e Nissa a quota sette, confermandosi tra le protagoniste di questa prima parte del campionato. Il Modica, invece, resta fermo a un punto.

Tre pareggi completano la terza giornata

Terminano tutte con il punteggio di 1-1 le altre tre partite del turno. Athletic Palermo e Digiesse Praiatortora si dividono la posta, così come Castrumfavara e Licata.

Un punto per parte anche nella sfida tra Ragusa e Vigor Lamezia. Questi risultati mantengono molto compatta la parte centrale della classifica, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Risultati della terza giornata di Serie D girone I

Athletic Palermo–Digiesse Praiatortora 1-1

Castrumfavara–Licata 1-1

Enna–Milazzo 0-1

Nissa–Trapani 2-0

Nuova Igea Virtus–Vibonese 4-3

Ragusa–Vigor Lamezia 1-1

Reggina–Avola 4-0

Sambiase–Modica 1-0

Siracusa–Gela 2-1

Classifica aggiornata del girone I

Reggina 9 punti

Nuova Igea Virtus, Nissa e Sambiase 7

Milazzo 6

Digiesse Praiatortora 5

Athletic Palermo, Castrumfavara e Vibonese 4

Avola 3

Gela, Licata, Ragusa e Vigor Lamezia 2

Modica 1

Enna e Siracusa 0

Trapani -5

Dopo tre giornate, la Reggina capolista prova dunque a imprimere il proprio ritmo al campionato, ma alle sue spalle non mancano le candidate pronte a inserirsi nella corsa. Nuova Igea Virtus, Nissa e Sambiase hanno già mostrato qualità e continuità, mentre il Siracusa ha finalmente azzerato la penalizzazione e può iniziare la propria risalita.