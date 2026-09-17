Crotone, denunciata titolare di officina per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi

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Un nuovo episodio di inquinamento ambientale è stato scoperto nel crotonese, dove i militari della Stazione di Cotronei hanno posto fine a una pratica illecita che andava avanti chissà da quanto tempo. Una donna di 54 anni, titolare di un'officina meccanica situata nel centro abitato, è stata denunciata per abbandono di rifiuti e sversamento di sostanze pericolose su un terreno adiacente all'attività.

Le accuse e il sequestro

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'indagata – già nota alle forze dell'ordine – avrebbe smaltito illecitamente i residui delle lavorazioni meccaniche, in particolare olio esausto e altri liquidi tossici, direttamente sul suolo. L'area interessata, estesa circa 20 metri quadrati, è stata immediatamente sottoposta a sequestro per evitare ulteriori contaminazioni e per consentire gli accertamenti tecnici.

Un problema ambientale ricorrente

La vicenda riaccende i riflettori su una piaga che continua a colpire molte zone d'Italia: lo smaltimento illegale di rifiuti speciali. Spesso, per risparmiare sui costi di smaltimento, alcuni titolari di attività produttive scelgono di disfarsi dei materiali inquinanti in modo improprio, con gravi conseguenze per il suolo, le falde acquifere e la salute pubblica.

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Le forze dell'ordine, in questo caso i Carabinieri della Stazione di Cotronei, hanno agito prontamente a seguito di segnalazioni o controlli mirati. La donna dovrà ora rispondere delle accuse davanti all'autorità giudiziaria, mentre l'area sequestrata sarà oggetto di bonifica.

Le conseguenze legali

Il reato di inquinamento ambientale è punito severamente dal codice penale, con pene che possono arrivare fino a diversi anni di reclusione e multe salate. A ciò si aggiungono le sanzioni amministrative previste dalla normativa ambientale. La denuncia rappresenta un monito per tutti coloro che operano nel settore meccanico e non solo: la tutela dell'ambiente è un obbligo inderogabile.