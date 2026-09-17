Arrestato a Bastia Umbra per spaccio di cocaina: sorpreso durante lo scambio

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Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione rientra in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga.

L'arresto in flagranza di reato

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina del peso di circa un grammo a un acquirente di 48 anni della zona. In cambio, avrebbe ricevuto la somma di 50 euro. L'immediata perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire un'ulteriore dose di stupefacente, anch'essa del peso di circa un grammo.

Sequestro e convalida

La sostanza stupefacente e la somma complessiva di 315 euro, ritenuta di interesse investigativo, sono state sequestrate. L'uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Perugia. Nel corso del rito direttissimo, il Giudice del locale Tribunale ha convalidato l'arresto.

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Controllo del territorio e lotta allo spaccio

L'episodio evidenzia l'importanza dei controlli svolti dalle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che rappresenta una piaga sociale e un pericolo per la sicurezza dei cittadini. L'attività investigativa prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.