Sanzioni USA alla Russia: approvato pacchetto Graham, dazi fino al 100%

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Congresso degli Stati Uniti ha dato il via libera al primo grande pacchetto di sanzioni contro la Russia da quando la seconda amministrazione Trump è entrata in carica. Il provvedimento, intitolato al senatore Lindsey Graham, scomparso lo scorso luglio, segna un punto di svolta nella politica estera americana nei confronti di Mosca.

Un pacchetto bipartisan

La misura è passata con un ampio sostegno bipartisan, nonostante le tensioni politiche interne. Il nome di Graham, storico fautore di una linea dura contro il Cremlino, è stato scelto per ricordarne l'impegno. Il senatore aveva promosso per anni sanzioni più aggressive, e ora il Congresso ne raccoglie l'eredità.

Cosa prevedono le nuove sanzioni

Le sanzioni colpiscono due settori chiave dell'economia russa: energia e difesa. In particolare, vengono limitate le transazioni con entità russe coinvolte nell'estrazione e nell'esportazione di petrolio e gas, nonché con aziende della difesa. Ma la novità più rilevante è il potere conferito alla Casa Bianca di imporre dazi fino al 100% sui beni provenienti da quei Paesi che risultano tra i maggiori acquirenti di petrolio e gas russi o che contribuiscono all'elusione delle sanzioni.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Implicazioni globali

Questa clausola estende di fatto il raggio d'azione delle misure ben oltre i confini russi, coinvolgendo potenzialmente alleati e partner commerciali degli Stati Uniti. L'obiettivo è colpire indirettamente Mosca attraverso i suoi clienti energetici, ma il rischio di ritorsioni commerciali e di tensioni diplomatiche è elevato.

Le reazioni

Mentre la Casa Bianca non ha ancora commentato ufficialmente, fonti del Congresso parlano di un segnale forte a sostegno dell'Ucraina e della sicurezza europea. La Russia non ha tardato a definire le sanzioni "ostili" e ha promesso contromisure. L'Unione Europea osserva con attenzione, temendo ripercussioni sulle proprie economie.

Con questo pacchetto, gli Stati Uniti riaffermano la loro posizione di leadership nel confronto con la Russia, ma le conseguenze potrebbero farsi sentire sui mercati globali e sulle relazioni internazionali nei prossimi mesi.