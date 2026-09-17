Napoli Frode Fiscale da 130 Milioni di Euro Sequestrati dalla Guardia di Finanza

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Un'importante operazione della Guardia di Finanza di Napoli ha portato al sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro e al blocco di crediti fiscali fittizi per un valore di 133 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha coinvolto sette indagati e ha rivelato un sofisticato sistema di frode fiscale nel settore del commercio di materiali edili.

Le indagini e il meccanismo della frode

I finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, durante una verifica fiscale su una ditta individuale di Somma Vesuviana, hanno scoperto una rete di rapporti commerciali con fornitori privi di sedi operative e con precedenti irregolarità fiscali. Questi fornitori emettevano fatture per operazioni inesistenti, consentendo all'azienda verificata di ottenere ingenti risparmi d'imposta.

L'analisi dei fornitori ha inoltre identificato tre società "cartiere" – due con sede a Napoli e una in provincia di Latina – che, pur essendo prive di reale attività, presentavano dichiarazioni fiscali artificiose per generare crediti di imposta milionari. Questi crediti venivano poi utilizzati in compensazione o ceduti a terzi.

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Il ruolo dei crediti Deferred Tax Asset

Il meccanismo fraudolento si basava sui cosiddetti Deferred Tax Asset (DTA), crediti di imposta introdotti dal Legislatore per sostenere le imprese durante la pandemia, consentendo di trasformare le perdite fiscali accumulate in crediti. Tuttavia, nel caso specifico, tali crediti sono risultati completamente fittizi, quantificati in oltre 130 milioni di euro.

Provvedimenti cautelari e sequestri

Il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola, ha colpito gli amministratori di fatto e di diritto delle società coinvolte. Sono stati sequestrati tre immobili, quote sociali e saldi attivi per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, oltre al blocco tempestivo dei crediti fiscali fittizi.

Le indagini sono ancora in fase preliminare e, per il principio di presunzione d'innocenza, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.