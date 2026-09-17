Scoperta serra di cannabis in abitazione a Oristano: due arresti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'operazione dei Carabinieri della Stazione di Oristano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha portato all'arresto di due persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L'attività rientra in un più ampio piano di contrasto alla produzione e diffusione di droga, con particolare attenzione al periodo estivo, notoriamente favorevole alla coltivazione della canapa.

Individuazione e perquisizione

A seguito di servizi di osservazione e monitoraggio, i militari hanno individuato una serra artigianale nei pressi di un'abitazione. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire sette piante di cannabis indica, già essiccate e private delle infiorescenze, del peso complessivo di 6,68 chilogrammi. L'altezza originaria delle piante era di circa due metri.

Sequestro e analisi

Oltre alla sostanza, è stato sequestrato un vano utilizzato per l'essiccazione e un macchinario per il confezionamento sottovuoto. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, la droga sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per gli esami qualitativi.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Arresti e procedura

I due fermati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e del rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Oristano.

Impegno sul territorio

L'operazione conferma il costante impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano nel contrasto allo spaccio e alla produzione di stupefacenti. Particolare attenzione viene rivolta anche alla prevenzione, con incontri e campagne informative nelle scuole per sensibilizzare i giovani sui rischi legati all'uso di droghe, sia sotto il profilo sanitario che sociale e giudiziario.