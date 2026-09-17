Catanzaro, Viale dei Normanni riapre domani: una corsia verso il centro dopo la frana

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Viale dei Normanni riapre a metà: da domani via libera a una corsia in direzione centro dopo l'emergenza frana

Dopo lunghi mesi di disagi, percorsi alternativi e viabilità sotto stress, arriva una parziale ma attesa boccata d'ossigeno per gli automobilisti: Viale dei Normanni sembrerebbe riaprire al traffico, a quanto si è appreso, nella giornata di domani. La riapertura, tuttavia, avverrà in forma ridotta. Secondo quanto si apprende, infatti, la strada tornerà percorribile esclusivamente su una singola corsia, con senso di marcia unicamente in direzione del centro città.

La chiusura prolungata dell'arteria si era resa inevitabile a causa del preoccupante cedimento del costone adiacente alla carreggiata. L'evento franoso non aveva soltanto interrotto uno snodo cruciale per la mobilità locale, ma aveva messo in serio pericolo la stabilità e la sicurezza dell'intera zona circostante. In questi mesi, il cantiere ha lavorato per tamponare l'emergenza, attraverso complessi interventi di risanamento idrogeologico, consolidamento del pendio e messa in sicurezza della parete per scongiurare ulteriori smottamenti.

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Grazie al parziale completamento delle opere di contenimento, è finalmente arrivato il via libera per ripristinare il collegamento. La scelta di limitare il transito a un'unica corsia in direzione centro risponde a una doppia necessità: da un lato, decongestionare il traffico in entrata verso il cuore della città; dall'altro, mantenere lo spazio e le condizioni di sicurezza indispensabili agli operai per proseguire e ultimare i cantieri sulla corsia ancora interdetta.

Per i residenti e i pendolari, costretti per mesi a deviazioni estenuanti, si tratta di un primo importante passo verso il ritorno alla normalità. Le autorità competenti invitano comunque gli automobilisti che da domani torneranno a percorrere il tratto a prestare la massima prudenza, rispettando rigorosamente i limiti di velocità e la segnaletica di cantiere, in attesa che il risanamento del costone giunga alla sua conclusione definitiva e Viale dei Normanni venga restituito alla sua totale capacità operativa.