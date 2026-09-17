Catanzaro, donna scippata vicino all’Hotel Palace: si cerca una Jeep nera

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Catanzaro, donna scippata sul lungomare: indagini sull’auto usata per la fuga

Un testimone avrebbe annotato la targa del veicolo mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto

Momenti di apprensione sul lungomare di Catanzaro, dove una donna sarebbe stata avvicinata e derubata della propria borsa. L’episodio, avvenuto in una zona abitualmente frequentata da residenti, commercianti e visitatori, ha richiesto l’intervento dei carabinieri, impegnati adesso nell’individuazione dei responsabili.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, uno degli autori sarebbe sceso da un’automobile e avrebbe raggiunto la vittima sul lungomare. Dopo essersi impossessato della borsa, l’uomo si sarebbe rapidamente allontanato per raggiungere il veicolo utilizzato per la fuga.

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Un passante avrebbe annotato il numero di targa

Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalla testimonianza di una persona presente nella zona. Il passante avrebbe infatti avuto la prontezza di annotare il numero di targa dell’auto, fornendo ai militari un elemento potenzialmente decisivo per risalire al mezzo e ai suoi utilizzatori.

In base a quanto riferito anche dal titolare di un’attività commerciale, il veicolo coinvolto sarebbe una Jeep di colore nero. Le informazioni raccolte dovranno comunque essere verificate e confrontate con gli altri elementi disponibili.

Al vaglio le telecamere presenti sul lungomare

I carabinieri potrebbero ora acquisire le registrazioni degli impianti di videosorveglianza installati lungo il litorale e nelle strade vicine. Le immagini potrebbero consentire di ricostruire il percorso seguito dall’automobile prima e dopo lo scippo, oltre a fornire dettagli utili sull’aspetto e sui movimenti delle persone coinvolte.

Gli accertamenti sulla targa segnalata permetteranno inoltre di verificare a chi risulti intestato il veicolo e se l’auto sia stata già collegata ad altri episodi. Non è escluso che vengano ascoltati ulteriori testimoni o acquisiti i filmati delle attività commerciali presenti nell’area.

Preoccupazione tra cittadini e commercianti

Lo scippo a Catanzaro Lido ha destato comprensibile preoccupazione, soprattutto perché avvenuto in un luogo pubblico e molto frequentato. La rapidità dell’azione e la presenza di un mezzo pronto per la fuga lasciano ipotizzare una condotta organizzata, anche se ogni valutazione definitiva spetterà alle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, identificare i responsabili e recuperare, se possibile, la borsa sottratta alla donna.