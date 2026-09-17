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Due bambini precipitano dal balcone: gravissimi a Roma e nel Veronese

Due distinti incidenti domestici hanno coinvolto un bambino di cinque anni a Montelanico e un piccolo di due anni a Grezzana. Entrambi sono ricoverati in condizioni critiche

Due bambini sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati dal balcone delle rispettive abitazioni. Gli episodi si sono verificati a Montelanico, in provincia di Roma, e a Grezzana, nel Veronese.

Bambino precipita dal balcone a Montelanico

A Montelanico, un bambino di cinque anni, che tra pochi giorni compirà sei anni, è caduto dal balcone di un palazzo compiendo un volo di circa dieci metri.

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Il piccolo è stato soccorso da alcuni passanti. Considerata la gravità delle ferite, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato in condizioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Colleferro, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, al momento dell’incidente il bambino sarebbe rimasto solo in casa. Il padre, cittadino colombiano, si sarebbe allontanato insieme all’altra figlia per svolgere alcune commissioni. L’uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso delle indagini.

Bimbo di due anni cade dal secondo piano a Grezzana

Un secondo episodio è avvenuto a Grezzana, in provincia di Verona, dove un bambino di due anni è precipitato dal balcone situato al secondo piano di un’abitazione.

Il piccolo ha riportato un esteso trauma cranico ed è stato ricoverato nella Terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale di Trento.

I medici mantengono la prognosi riservata e le sue condizioni restano critiche. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze della caduta.

Bambini caduti dal balcone a Montelanico e Grezzana, entrambi ricoverati in condizioni critiche

Due distinti incidenti domestici hanno coinvolto un bambino di cinque anni in provincia di Roma e un piccolo di due anni nel Veronese. Nel primo caso il padre è stato denunciato

Due gravi incidenti avvenuti a distanza di poche ore hanno coinvolto altrettanti bambini, precipitati dai balconi delle rispettive abitazioni. Gli episodi si sono verificati a Montelanico, in provincia di Roma, e a Grezzana, nel Veronese.

Entrambi i piccoli sono ricoverati in condizioni critiche. Le autorità stanno ricostruendo le circostanze delle cadute per comprendere cosa sia accaduto all’interno delle due abitazioni.

Montelanico, bambino di cinque anni precipita per circa dieci metri

A Montelanico, un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone dell’appartamento in cui vive, compiendo un volo di circa dieci metri. Il piccolo, che dovrebbe compiere sei anni tra pochi giorni, è stato notato e soccorso da alcuni passanti.

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il bambino è stato quindi trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato in condizioni molto gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il padre denunciato per abbandono di minore e lesioni personali

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, al momento della caduta il bambino sarebbe stato solo in casa. Il padre, cittadino colombiano, sarebbe uscito insieme all’altra figlia per svolgere alcune commissioni.

Al termine dei primi accertamenti, l’uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali. La sua posizione sarà valutata dagli organi competenti e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nel corso delle indagini.

Resta inoltre da chiarire come il bambino sia riuscito a raggiungere il balcone e cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti alla caduta.

Grezzana, bimbo di due anni cade dal balcone del secondo piano

Un altro drammatico episodio si è verificato a Grezzana, in provincia di Verona. Un bambino di appena due anni è precipitato dal balcone situato al secondo piano di un’abitazione.

Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito all’ospedale di Trento. Attualmente è ricoverato nella Terapia intensiva neurochirurgica, dove viene sottoposto alle cure e al monitoraggio costante dei medici.

La prognosi rimane riservata e le sue condizioni sono considerate critiche. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Due incidenti domestici dalle conseguenze gravissime

Le due vicende, pur non essendo collegate, riportano l’attenzione sui rischi presenti negli ambienti domestici, soprattutto quando balconi e finestre risultano facilmente accessibili ai più piccoli.

Nei luoghi frequentati dai bambini è fondamentale evitare la presenza di sedie, tavoli o altri oggetti sui quali sia possibile arrampicarsi. Ringhiere, finestre e porte finestre devono inoltre essere controllate e, quando necessario, dotate di adeguati sistemi di sicurezza.

Per i bambini molto piccoli, tuttavia, le misure strutturali devono sempre accompagnarsi alla sorveglianza continua di un adulto, perché anche pochi istanti possono essere sufficienti per determinare situazioni estremamente pericolose.