Calabria, la Giunta regionale approva nomine sanitarie e nuovi fondi per giovani e ambiente

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La Giunta regionale della Calabria, riunitasi oggi sotto la guida del presidente Roberto Occhiuto, ha dato il via libera a una serie di provvedimenti che spaziano dalla sanità alle politiche giovanili, passando per l'ambiente e le infrastrutture. Ecco le principali decisioni assunte.

Nomine ai vertici delle aziende sanitarie

Su proposta del presidente Occhiuto, l'esecutivo ha nominato i vertici di alcune aziende del Servizio sanitario regionale. I dirigenti si insedieranno dopo la firma dei contratti. In particolare, Angelo Vittorio Sestito è stato nominato direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Simona Carbone guiderà l'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Maria Mariani è stata scelta come direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, mentre Antonio Battistini ricoprirà l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Confermato, inoltre, Vitaliano De Salazar alla direzione generale dell'Azienda ospedaliera di Cosenza.

Modifica dei confini comunali e referendum consultivo

Con una seconda delibera, la Giunta ha approvato la proposta di modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia. Il provvedimento, che prende atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2026, porterà all'indizione di un referendum consultivo tra le popolazioni interessate, in riferimento alla proposta di legge n. 57/13^ presentata dal consigliere regionale Vito Pitaro.

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Agricoltura sociale, approvato il regolamento attuativo

Via libera anche al regolamento di attuazione della legge regionale 7/2025 sulla disciplina dell'agricoltura sociale in Calabria. Il testo definisce i requisiti richiesti agli operatori del settore, le modalità di riconoscimento e iscrizione nell'elenco regionale e le regole per lo svolgimento delle attività.

Politiche giovanili, rimodulato il Piano triennale

Su indicazione dell'assessore all'Istruzione Eulalia Micheli, la Giunta ha approvato la ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per gli anni 2024, 2025 e 2026, con la rimodulazione del Piano triennale "La Calabria e i giovani protagonisti" e l'approvazione del Piano finanziario 2026. L'atto prevede, per il 2025 e il 2026, lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso pubblico "Giovani Creativi FPG 2024" anziché l'attivazione di un nuovo bando. La scelta risponde all'elevato numero di progetti ammissibili e punta a maggiore efficienza amministrativa. A tale scopo, vengono riallocate sull'intervento "Giovani Creativi" anche le risorse previste per il progetto "University Sport Young Community", pari a 400 mila euro complessivi. L'intervento raggiunge così una dotazione di oltre 1,78 milioni di euro. Confermate le risorse per le altre azioni del Piano, tra cui "University Sport Young Community" per il 2024 e le attività di comunicazione. Il Piano finanziario 2026 beneficia inoltre di ulteriori risorse assegnate alla Calabria per 557.642 euro.

Intelligenza artificiale, Greco alla guida scientifica

Su proposta dell'assessore al Bilancio, Patrimonio e Transizione digitale Marcello Minenna, è stata deliberata la nomina del professor Gianluigi Greco, Magnifico Rettore dell'Università della Calabria e presidente del Comitato di coordinamento per la Strategia nazionale per l'Intelligenza artificiale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a componente esperto dell'Ufficio regionale per l'Intelligenza artificiale, con l'incarico di coordinare le attività scientifiche.

Infrastrutture e ambiente, nuovi finanziamenti

Su istanza del dipartimento Infrastrutture, la Giunta ha disposto l'iscrizione in bilancio di 17.674.130,29 euro per il "Progetto a cavallo Gallico-Gambarie III Lotto. Tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni – Santo Stefano d'Aspromonte – II Fase". Infine, su richiesta del Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, sono stati stanziati 30.633.469,08 euro per la realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani in località Sambatello di Reggio Calabria.