Fiumefreddo e Crotone, doppio intervento dei Vvf tra parapendio e incendio in ospedale. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Fiumefreddo Bruzio, parapendista bloccato su un albero salvato dai Vigili del Fuoco

L’uomo era decollato da Monte Cucuzzo ed è stato riportato a terra in sicurezza grazie all’impiego di una piattaforma aerea

L’incidente dopo il decollo da Monte Cucuzzo

Momenti di apprensione nel territorio di Fiumefreddo Bruzio, dove un parapendista è rimasto bloccato sulla cima di un albero dopo aver perso il controllo della vela. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, durante un volo iniziato dalla zona di Monte Cucuzzo, una delle località del Cosentino frequentate dagli appassionati di volo libero.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo non è riuscito a proseguire regolarmente il volo ed è finito sulla sommità dell’albero. La posizione raggiunta gli ha impedito di scendere autonomamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La richiesta di aiuto e l’arrivo dei soccorsi

È stato lo stesso parapendista a contattare i soccorsi, fornendo agli operatori le indicazioni necessarie per individuare il punto nel quale era rimasto bloccato.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Cosenza, proveniente dal distaccamento di Paola. Dopo aver valutato la situazione e predisposto le misure di sicurezza, i soccorritori hanno raggiunto l’uomo utilizzando il cestello di una piattaforma aerea.

Il parapendista recuperato senza ferite

Le operazioni si sono concluse con il recupero del parapendista, riportato a terra in condizioni di sicurezza. L’uomo, un cittadino britannico di origini italiane iscritto a un club di parapendio di Londra, non avrebbe riportato ferite.

L’intervento a Fiumefreddo Bruzio si è quindi concluso senza ulteriori conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno determinato la perdita di controllo della vela dopo il decollo da Monte Cucuzzo.

Incendio all’ospedale di Crotone, fiamme domate nell’area esterna della struttura

Il rogo si è sviluppato nei pressi del piano terra del San Giovanni di Dio mentre il fumo ha raggiunto alcuni ambienti interni

L’intervento nel pomeriggio

Un incendio all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone ha richiesto nel pomeriggio l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato intorno alle ore 15.30, quando le fiamme si sono sviluppate in un’area esterna della struttura sanitaria, in corrispondenza del piano terra.

Gli operatori della sede centrale del Comando di Crotone sono arrivati sul posto e hanno immediatamente avviato le operazioni necessarie per contenere il rogo.

Fiamme circoscritte e propagazione evitata

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone ha permesso di circoscrivere le fiamme e impedire che l’incendio coinvolgesse le zone adiacenti dell’ospedale.

In base alle prime informazioni, il rogo potrebbe aver interessato alcuni materiali plastici accumulati all’esterno dell’edificio. Il fumo prodotto dalla combustione sarebbe però riuscito a raggiungere anche gli ambienti interni della struttura. Non sono state al momento segnalate persone ferite o intossicate.

Bonifica e controlli di sicurezza nell’ospedale

Dopo lo spegnimento delle fiamme, il personale dei Vigili del Fuoco ha proseguito le attività di bonifica dell’area e le verifiche necessarie per escludere la presenza di ulteriori focolai. I controlli interessano anche gli spazi raggiunti dal fumo, così da accertare le condizioni di sicurezza dell’edificio.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato, impegnato negli approfondimenti utili a ricostruire l’origine e la dinamica dell’accaduto.