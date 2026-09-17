CalabriAmbiente Trionfa a Ferrara: Riconoscimento Nazionale per l'Innovazione Ambientale

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La Calabria si distingue ancora una volta nel panorama nazionale grazie a CalabriAmbiente, l'app innovativa che ha conquistato il prestigioso palcoscenico di RemTech Expo a Ferrara. Durante la ventesima edizione della fiera internazionale, dedicata alle tecnologie ambientali, la Regione ha ricevuto un riconoscimento per le sue attività all'avanguardia nella tutela del territorio.

Un Riconoscimento che Riempie d'Orgoglio

L'assessore all'Ambiente, Antonio Montuoro, ha espresso la sua soddisfazione: «È un grandissimo orgoglio essere stati premiati a Ferrara per le attività innovative a tutela dell'ambiente e in particolare per l'ideazione dell'app CalabriAmbiente. Questo è il risultato del grande lavoro che stiamo portando avanti in questi anni insieme al Presidente Occhiuto». Montuoro ha poi aggiunto: «Non si può parlare di ambiente se non si ha il coraggio di cambiarlo. Noi quel coraggio ce l'abbiamo e vogliamo continuare ad andare in questa direzione».

CalabriAmbiente: Uno Strumento di Trasparenza e Partecipazione

L'app CalabriAmbiente rappresenta una svolta epocale per i cittadini calabresi, offrendo loro la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato dell'ambiente e di segnalare eventuali anomalie. «Attraverso l'app è possibile visionare le analisi ambientali effettuate da Arpacal e una serie di servizi che garantiscono maggiore trasparenza all'azione quotidiana del Dipartimento Ambiente e degli enti strumentali della Regione», ha spiegato Montuoro. Un vero e proprio strumento di democrazia ambientale che mette nelle mani dei cittadini il controllo del proprio territorio.

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Bonifiche e Investimenti: Il Piano della Regione

Durante la Tavola Rotonda “Risanamento, riutilizzo, rilancio per lo sviluppo dei Territori”, l'assessore ha illustrato gli ingenti sforzi finanziari messi in campo: «Abbiamo stanziato oltre 50 milioni di euro per finanziare 21 interventi di bonifica su tutto il territorio regionale». Un piano ambizioso che include anche il risanamento del Campo Rom di Scordovillo, la più grande baraccopoli del Sud Italia, dove sono in corso operazioni di sgombero, abbattimento e bonifica. «Un piano operativo che ha anche grande valenza sociale perché permette di spostare i residenti in immobili dislocati nell'area urbana, così da favorire una piena integrazione», ha sottolineato Montuoro, ringraziando il Generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la realizzazione degli interventi.

Investire nei Giovani: Il Progetto Eco School

L'attenzione della Regione si rivolge anche alle nuove generazioni. «Abbiamo aderito al progetto Eco School, uno dei più importanti d'Europa, che amplierà i percorsi formativi ministeriali con attività dedicate all'ambiente», ha annunciato Montuoro. «Siamo pienamente convinti che il futuro è Calabria».

Il Modello Calabria alla Conferenza Nazionale

Il direttore generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia, ha presentato il modello Calabria e l'app CalabriAmbiente alla “Conferenza nazionale sulle tecnologie di bonifica delle acque”. «La fiera di Ferrara – ha dichiarato Siviglia – porta la Regione Calabria tra le migliori Regioni che stanno sviluppando azioni finalizzate alla bonifica dei territori. Abbiamo notato un grande interesse da parte di cittadini, imprenditori e colleghi di altre Regioni, che hanno potuto apprezzare gli strumenti che abbiamo messo a disposizione per il monitoraggio e il controllo ambientale».

Con questi risultati, la Calabria si posiziona come esempio virtuoso a livello nazionale, dimostrando che innovazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini sono la chiave per un futuro sostenibile.