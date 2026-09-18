Attacco alla base saudita di Ta'if: F-2000 italiano colpito, nessun ferito tra i militari

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Un attacco alla base aerea di Ta'if, in Arabia Saudita, ha coinvolto anche un caccia Eurofighter F-2000 italiano durante la notte. La notizia è stata resa nota dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha immediatamente informato le autorità competenti.

Nessun militare italiano coinvolto

Secondo quanto riferito, non risultano militari italiani feriti nell'incidente. Il velivolo italiano presente sulla base è stato colpito, ma non si registrano altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal personale italiano.

Il contesto della base di Ta'if

La base aerea di Ta'if, situata nella regione dell'Arabia Saudita, ospita personale e mezzi di diverse nazionalità, inclusi contingenti italiani impegnati in missioni di cooperazione e addestramento. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle installazioni militari nella regione.

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Reazioni e sviluppi

Il ministro Crosetto ha espresso preoccupazione per l'accaduto, sottolineando la necessità di approfondire le dinamiche dell'attacco. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause o sui responsabili.

Le autorità italiane stanno monitorando la situazione in stretto contatto con gli alleati internazionali per garantire la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati.