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Bari, tentato furto e inseguimento: carabiniere spara alle gomme e arresta un uomo

Redazione
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Un tentato furto in abitazione si è trasformato in un inseguimento con colpi di pistola e un arresto nella provincia di Bari. È accaduto nella zona di Gioia del Colle, dove un carabiniere della Compagnia locale è intervenuto per fermare tre malviventi in fuga.

La dinamica dell'inseguimento

Secondo la ricostruzione, i tre avevano appena tentato un furto in abitazione. All'arrivo dei militari, si sono dati alla fuga a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Per bloccare il veicolo, un carabiniere ha esploso un colpo di pistola contro il pneumatico posteriore sinistro. Questo ha costretto l'auto a fermarsi, ma due complici sono riusciti a scappare a piedi.

La colluttazione e l'arresto

Il conducente, un uomo originario di Bari, ha ingaggiato una colluttazione con i militari durante la quale avrebbe anche tentato di investire uno dei carabinieri. Alla fine è stato bloccato e arrestato. I due militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Il materiale sequestrato

All'interno dell'auto, su cui sono in corso ulteriori accertamenti, sono stati trovati arnesi per lo scasso e monili in oro, probabilmente provento del furto. Le indagini proseguono per identificare e rintracciare i due fuggitivi.


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tentato furto carabiniere spara bari gioia colle arresto inseguimento cronaca

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