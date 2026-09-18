Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Elezioni parlamentari in Russia: da oggi a domenica i cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i 450 seggi della Duma, la camera bassa del parlamento russo. Il voto si svolge in un clima di forte controllo politico e si tiene anche nei territori ucraini sotto occupazione militare russa, una decisione che ha suscitato polemiche a livello internazionale.

Un voto sotto stretta osservazione

Le autorità russe hanno escluso dalla competizione numerosi candidati e forze politiche critiche nei confronti del Cremlino, riducendo drasticamente il pluralismo. Secondo gli osservatori indipendenti, la competizione è fortemente limitata e non soddisfa gli standard democratici. La vittoria di Russia Unita, il partito sostenuto dal presidente Vladimir Putin, è ampiamente prevista.

Campagna elettorale senza dibattito

Anche la campagna elettorale ha evidenziato la mancanza di un confronto reale. I dibattiti televisivi, previsti dalla legge come parte degli spazi elettorali, in diversi casi si sono svolti senza la presenza di alcuni candidati. In altre occasioni, i partecipanti hanno parlato soltanto per pochi secondi o sono rimasti in silenzio per gran parte del tempo. Il clima è tale che dichiarazioni fuori luogo possono esporre i candidati a conseguenze politiche o giudiziarie, limitando ulteriormente la libertà di espressione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni internazionali

La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per lo svolgimento delle elezioni nei territori ucraini occupati, considerandole una violazione del diritto internazionale. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno già annunciato che non riconosceranno i risultati del voto in quelle aree. Nel frattempo, in Russia, l'attenzione è rivolta alla composizione della nuova Duma, che molto probabilmente sarà dominata da Russia Unita, consolidando il potere di Putin.