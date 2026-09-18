Tragico scontro sulla SS106 a Bovalino: muore una donna di 50 anni

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Tragico scontro sulla Statale 106 a Bovalino: muore una donna di 50 anni

Grave incidente nel Reggino tra una Fiat Panda e una Ford C Max Quattro persone sono rimaste ferite tra cui due minori

L’incidente alla periferia sud di Bovalino

Un grave incidente stradale sulla Statale 106 si è verificato nel tardo pomeriggio alla periferia sud di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Il bilancio è drammatico: una donna ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.

Secondo quanto emerso, due automobili che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente lungo il tratto della strada statale che attraversa il territorio del comune reggino.

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La vittima era originaria di Gioiosa Jonica

A perdere la vita è stata una donna di 50 anni originaria di Gioiosa Jonica, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. Nell’auto si trovavano anche un’altra donna e due minori.

La seconda donna, anche lei di Gioiosa Jonica, ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. I due minori sono stati invece accompagnati all’ospedale di Locri per ricevere le cure e gli accertamenti necessari.

Ferito lievemente il conducente dell’altra automobile

Nello scontro è rimasta coinvolta anche una Ford C Max, condotta da un uomo residente nel Reggino. Il conducente avrebbe riportato ferite lievi.

La dinamica esatta del frontale sulla Statale 106 dovrà essere ricostruita attraverso i rilievi effettuati sul posto e gli ulteriori accertamenti disposti dalle autorità competenti.

Traffico bloccato per diverse ore

L’incidente ha provocato pesanti conseguenze sulla circolazione. Il traffico lungo il tratto interessato della Statale 106 a Bovalino è rimasto bloccato per alcune ore, così da permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Locri e della Stazione di Bovalino, gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le squadre dell’Anas.

La Procura dispone il sequestro dei veicoli

La Procura di Locri ha disposto il sequestro delle due automobili coinvolte. Il provvedimento consentirà di svolgere gli accertamenti necessari per chiarire le cause e le responsabilità del tragico incidente.

L’ennesimo grave episodio lungo la Statale 106 nel Reggino riporta l’attenzione sulla sicurezza di una delle arterie più importanti e trafficate della costa ionica calabrese.