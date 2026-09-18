Perugia, arrestato 24enne per detenzione e spaccio di cocaina
A Perugia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sant'Eraclio di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un ventiquattrenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei controlli del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio.
Il controllo e la perquisizione
Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un'autovettura a noleggio con a bordo il giovane. L'atteggiamento nervoso del conducente ha insospettito gli operanti, inducendoli ad approfondire l'accertamento con una perquisizione veicolare.
La scoperta della droga e del denaro
La perquisizione ha permesso di rinvenire 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4,5 grammi, abilmente occultate all'interno di un calzino nascosto in un vano dell'abitacolo. Insieme alla droga, è stata trovata la somma in contanti di 1.275 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.
Sequestro e arresto
La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sequestrati. Il ventiquattrenne è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti nella regione.
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