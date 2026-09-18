Meteo, l’Italia cambia volto: piogge in movimento e nuove schiarite nel weekend

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Una perturbazione attraverserà il Paese portando instabilità, temporali e temperature più basse. Nel fine settimana l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, ma non tutte le regioni ritroveranno subito condizioni stabili.

Piogge e temporali si spostano verso il Centro-Sud

Il quadro meteorologico sull’Italia rimane dinamico. Una circolazione depressionaria favorirà la formazione di nuvole e precipitazioni irregolari, inizialmente più frequenti sulle regioni centrali, sul Nord-Ovest e lungo l’arco alpino.

Con il passare delle ore, la perturbazione tenderà a muoversi verso il Centro-Sud, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi. Il peggioramento sarà accompagnato da un generale ridimensionamento delle temperature, dopo una fase caratterizzata da valori superiori alle medie stagionali.

I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali. Il Mar Ligure risulterà molto mosso, mentre il Tirreno sarà mosso e l’Adriatico generalmente poco agitato.

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Meteo venerdì 18 settembre al Nord

Sulle regioni settentrionali l’atmosfera resterà instabile, con una nuvolosità diffusa e precipitazioni distribuite in maniera irregolare.

I fenomeni saranno più probabili sulle aree montuose e sul Nord-Ovest, ma qualche rovescio potrà raggiungere anche le pianure. Non mancheranno pause asciutte e temporanee schiarite, soprattutto nei settori meno coinvolti dal passaggio perturbato.

Le temperature massime saranno comprese indicativamente tra 22 e 25 gradi, con valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. I venti meridionali manterranno il Mar Ligure molto mosso.

Meteo venerdì al Centro e in Sardegna

Il Centro Italia sarà una delle aree maggiormente interessate dall’instabilità. Il cielo si presenterà spesso nuvoloso e le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco, pur alternandosi a fasi più asciutte.

Il calo termico risulterà percepibile soprattutto nelle zone raggiunte dalle piogge. Le massime si manterranno generalmente tra 25 e 28 gradi.

In Sardegna il tempo sarà variabile, con possibili rovesci e un progressivo aumento dell’instabilità. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, con Tirreno mosso e Adriatico prevalentemente calmo.

Meteo venerdì al Sud e in Sicilia

Al Sud e in Sicilia la giornata inizierà con condizioni parzialmente soleggiate, ma non mancheranno annuvolamenti anche consistenti.

Le precipitazioni saranno inizialmente più probabili nelle aree interne della Sicilia e della Basilicata. In altre zone i fenomeni risulteranno più isolati, in attesa di un peggioramento maggiormente organizzato durante il fine settimana.

Le temperature rimarranno nel complesso stabili, con valori massimi compresi tra 24 e 29 gradi.

Sabato 19 settembre tra sole al Nord e temporali al Centro-Sud

Nella giornata di sabato il Nord Italia beneficerà della progressiva espansione dell’anticiclone delle Azzorre. Dopo una mattinata ancora caratterizzata da qualche annuvolamento, nel pomeriggio saranno possibili schiarite sempre più ampie.

Le temperature massime torneranno a salire leggermente, raggiungendo in molte città settentrionali i 25-26 gradi.

Situazione differente al Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori. Dopo una mattinata relativamente tranquilla, nel pomeriggio aumenterà il rischio di piogge e temporali, soprattutto sui rilievi e nelle aree interne.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi su Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna orientale. Entro la sera alcuni rovesci potrebbero raggiungere anche la Calabria e la Sicilia.

Domenica 20 settembre miglioramento graduale

Domenica l’alta pressione continuerà a consolidarsi sulle regioni settentrionali e su parte del Centro, favorendo un tempo più stabile e soleggiato.

Qualche episodio instabile potrà ancora interessare il Sud, la Sicilia e la Sardegna, con rovesci irregolari più probabili nelle zone interne e montuose. I fenomeni tenderanno comunque a diventare meno diffusi con il trascorrere delle ore.

Le temperature torneranno su valori vicini o leggermente superiori alle medie del periodo. Sono previste massime intorno ai 27-28 gradi nelle pianure settentrionali e fino a 29-30 gradi al Centro.

Temperature in calo fino a 8 gradi

La perturbazione sarà accompagnata dall’arrivo di aria più fresca, responsabile di una diminuzione delle temperature particolarmente evidente al Nord e su parte del Centro.

Rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti, il calo potrà raggiungere localmente i 6-8 gradi. Venerdì 18 settembre dovrebbe rappresentare la fase più fresca della settimana, con circa 22 gradi a Torino, valori tra 24 e 25 gradi a Milano, Genova e Venezia e punte prossime ai 26 gradi a Bologna.

Al Centro sono previste temperature intorno ai 26-27 gradi a Firenze e Roma. Al Sud la diminuzione termica diventerà più evidente durante il fine settimana, parallelamente all’aumento dell’instabilità.

Una fase tipica del passaggio verso l’autunno

L’alternanza tra giornate ancora calde, improvvisi temporali e rapide diminuzioni delle temperature è tipica della transizione tra estate e autunno.

La presenza di mari ancora caldi può inoltre fornire energia alle perturbazioni, aumentando localmente l’intensità dei rovesci. Per questo motivo, sulle Isole Maggiori e nelle regioni meridionali non si possono escludere fenomeni brevi ma intensi.

La rinfrescata non rappresenterà comunque l’arrivo definitivo dell’autunno. Dalla seconda parte di domenica e soprattutto all’inizio della prossima settimana, il rafforzamento dell’alta pressione dovrebbe riportare condizioni più stabili e temperature in graduale aumento.

Le prime indicazioni per la prossima settimana

Lunedì il sole dovrebbe prevalere su gran parte dell’Italia, mentre qualche pioggia residua potrà interessare ancora Sicilia e Sardegna.

Martedì sarà possibile una temporanea instabilità lungo le regioni adriatiche. Successivamente, l’anticiclone potrebbe estendersi con maggiore decisione sul Paese, favorendo giornate più soleggiate e un clima gradevole, senza particolari eccessi di caldo.