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Salvini convoca congresso straordinario della Lega per ottobre: unità e fiducia al centro

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Salvini convoca congresso straordinario della Lega per ottobre: unità e fiducia al centro
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Matteo Salvini, segretario federale della Lega, ha annunciato a sorpresa che domani si terrà un Consiglio federale per indire un congresso straordinario a ottobre. La decisione, comunicata con un intervento deciso, mira a rinsaldare l'unità del partito e a ottenere un mandato chiaro dalla base.

Un appello all'unità e alla fiducia

Salvini ha spiegato di voler evitare divisioni interne e di voler chiedere personalmente la fiducia ai militanti: 'Non voglio perdere tempo e non voglio cedere il microfono a chi insulta la Lega e la infanga. Certa gente è solo a caccia di poltrone e non le troverà a casa nostra', ha dichiarato, sottolineando come il suo obiettivo sia l'unità e non la spaccatura.

La storia del partito e il ruolo del segretario

Ripercorrendo la storia della Lega, Salvini ha ricordato i suoi predecessori: 'Il segretario della Lega si chiamava Umberto, poi Roberto, ora si chiama Matteo finché lo vorrete. Poi avrà un altro nome ma la Lega è immortale, è il suo popolo'. Un passaggio che evidenzia la continuità del partito al di là delle persone.

La richiesta di fiducia per alzata di mano

Il leader leghista ha annunciato che al congresso chiederà la fiducia per alzata di mano, un gesto simbolico di trasparenza e di legame diretto con i militanti: 'Sono disposto ad offrire la mia vita per i miei figli e per voi'. Ha poi lanciato un avvertimento a chi dovesse creare disordine: 'La prima voce fuori posto non farà un torto a me ma danneggia la voce dei militanti in tutta Italia e poi dovrà spiegare perché continua a fare regali alla sinistra'.

Un passaggio cruciale per il futuro della Lega

Il congresso di ottobre si preannuncia come un momento decisivo per il partito, con Salvini intenzionato a consolidare la sua leadership e a ribadire la rotta politica in vista delle prossime scadenze elettorali.


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