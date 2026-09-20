Salvini convoca congresso straordinario della Lega per ottobre: unità e fiducia al centro

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Matteo Salvini, segretario federale della Lega, ha annunciato a sorpresa che domani si terrà un Consiglio federale per indire un congresso straordinario a ottobre. La decisione, comunicata con un intervento deciso, mira a rinsaldare l'unità del partito e a ottenere un mandato chiaro dalla base.

Un appello all'unità e alla fiducia

Salvini ha spiegato di voler evitare divisioni interne e di voler chiedere personalmente la fiducia ai militanti: 'Non voglio perdere tempo e non voglio cedere il microfono a chi insulta la Lega e la infanga. Certa gente è solo a caccia di poltrone e non le troverà a casa nostra', ha dichiarato, sottolineando come il suo obiettivo sia l'unità e non la spaccatura.

La storia del partito e il ruolo del segretario

Ripercorrendo la storia della Lega, Salvini ha ricordato i suoi predecessori: 'Il segretario della Lega si chiamava Umberto, poi Roberto, ora si chiama Matteo finché lo vorrete. Poi avrà un altro nome ma la Lega è immortale, è il suo popolo'. Un passaggio che evidenzia la continuità del partito al di là delle persone.

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La richiesta di fiducia per alzata di mano

Il leader leghista ha annunciato che al congresso chiederà la fiducia per alzata di mano, un gesto simbolico di trasparenza e di legame diretto con i militanti: 'Sono disposto ad offrire la mia vita per i miei figli e per voi'. Ha poi lanciato un avvertimento a chi dovesse creare disordine: 'La prima voce fuori posto non farà un torto a me ma danneggia la voce dei militanti in tutta Italia e poi dovrà spiegare perché continua a fare regali alla sinistra'.

Un passaggio cruciale per il futuro della Lega

Il congresso di ottobre si preannuncia come un momento decisivo per il partito, con Salvini intenzionato a consolidare la sua leadership e a ribadire la rotta politica in vista delle prossime scadenze elettorali.