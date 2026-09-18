Crotone, Greco guarda avanti: a Monopoli servono, fiducia e concretezza

Tempo di lettura: ~7 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico rossoblù difende il percorso della squadra e chiede un ulteriore passo avanti sul piano della continuità. Contro il Monopoli una sfida da interpretare nei dettagli, mentre restano alcune assenze da gestire

Il Crotone si prepara alla sfida contro il Monopoli con la volontà di dare continuità al percorso intrapreso e soprattutto di trasformare in punti quanto di positivo mostrato sul campo. Alla vigilia della gara, mister Greco ha analizzato il momento dei rossoblù, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nelle ultime partite, sulla crescita dei giovani e sulla necessità di mantenere fiducia nel progetto.

Il tecnico non nasconde le difficoltà della classifica, ma invita a non giudicare il lavoro esclusivamente attraverso i risultati. La priorità resta quella di costruire una squadra aggressiva, capace di gestire il possesso e di trovare maggiore efficacia negli ultimi metri.

Greco respinge l'idea di un Crotone fragile

Uno dei temi affrontati riguarda la prestazione contro l'Inter Under 23 e la presunta fragilità mentale del Crotone. Greco preferisce una lettura differente.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Nelle prime partite, secondo l'allenatore, la squadra ha mostrato aggressività, capacità di dominio e una produzione offensiva importante. Mantenere costantemente un livello così elevato, però, non è semplice, soprattutto contro avversari dotati di qualità tecniche e fisiche importanti.

Il problema principale è rappresentato piuttosto dai punti lasciati per strada. Quando le prestazioni non vengono accompagnate dai risultati, ogni momento di difficoltà rischia di assumere un peso maggiore.

Anche giocando a lungo in inferiorità numerica nell'ultima gara, Greco ha visto elementi positivi nella capacità del gruppo di soffrire senza perdere completamente equilibrio e organizzazione.

Il progetto rossoblù non cambia

La filosofia del tecnico rimane chiara. Il Crotone di Greco vuole essere una squadra aggressiva, capace di cercare il controllo della partita attraverso il possesso e di migliorare progressivamente nella fase offensiva.

Tra gli aspetti sui quali lo staff sta lavorando c'è la necessità di riempire meglio l'area di rigore con i centrocampisti e trasformare in occasioni ancora più pericolose la qualità prodotta nella costruzione del gioco.

Allo stesso tempo sarà fondamentale imparare a riconoscere i diversi momenti della partita. Non sempre sarà possibile imporre ritmo e pressione per novanta minuti e, proprio per questo, la crescita dovrà passare anche dalla capacità di adattarsi alle difficoltà create dagli avversari.

Monopoli-Crotone, Greco si aspetta una partita equilibrata

L'attenzione è ora rivolta a Monopoli-Crotone. Greco descrive il prossimo avversario come una formazione organizzata, con principi di gioco riconoscibili e ormai consolidata nella categoria.

Il tecnico prevede una gara particolarmente importante sotto il profilo dell'approccio e dell'impatto mentale. Sul piano tecnico, però, ritiene che il Crotone possieda le qualità necessarie per mettere in difficoltà il Monopoli.

Potrebbe essere una partita decisa dai dettagli e dalla capacità delle due squadre di interpretare correttamente i diversi momenti della gara.

L'obiettivo dei rossoblù sarà quello di conservare la propria identità, limitando i punti di forza del Monopoli e cercando contemporaneamente di sfruttarne le possibili vulnerabilità.

La vittoria come possibile svolta per il Crotone

Greco insiste soprattutto su un concetto: la squadra è cresciuta, ma la mancanza di risultati rischia di nascondere quanto costruito durante queste settimane.

Secondo l'allenatore, il Crotone è migliorato sensibilmente rispetto alle prime uscite. La difficoltà maggiore consiste adesso nel preservare energia mentale, autostima e fiducia.

Il tecnico ritiene che una vittoria possa rappresentare quella scintilla capace di liberare ulteriormente il potenziale del gruppo. Non viene quindi messa in discussione la strada intrapresa, ma cresce la necessità di raccogliere punti per dare forza al lavoro svolto quotidianamente.

Una squadra giovane ancora in costruzione

Un altro elemento centrale riguarda l'età e l'esperienza di diversi calciatori. Molti ragazzi sono alla prima vera stagione nella quale devono garantire continuità di rendimento e mantenere un'elevata intensità fisica e mentale partita dopo partita.

Il Crotone è ancora all'inizio del proprio percorso e deve inoltre convivere con il peso della penalizzazione, una situazione che inevitabilmente può incidere sul piano psicologico.

Greco, però, guarda oltre il semplice risultato e valuta soprattutto il contenuto delle prestazioni. L'obiettivo è continuare a lavorare senza perdere equilibrio nei momenti più complicati.

Greco e l'obiettivo salvezza

Sul futuro della squadra il tecnico ha espresso un concetto molto netto. La salvezza del Crotone dovrà essere costruita passo dopo passo e richiederà il contributo dell'intero ambiente.

Greco è consapevole delle difficoltà della Serie C e non sottovaluta il peso dei punti persi nelle prime giornate. Allo stesso tempo ritiene controproducente affrontare ogni situazione affidandosi esclusivamente alla rabbia.

La squadra dovrà mantenere lucidità, fiducia e coerenza. Nel percorso potranno esserci momenti positivi e altri più complicati, critiche e applausi, ma l'allenatore vuole conservare una direzione precisa.

Greco si assume inoltre la responsabilità delle scelte tecniche e ribadisce la fiducia nel gruppo, convinto che il lavoro quotidiano possa permettere al Crotone di raggiungere il proprio obiettivo stagionale.

Turnover e formazione, nessun posto è garantito

In vista della partita con il Monopoli, la formazione sarà decisa valutando soprattutto il recupero fisico dei giocatori e le caratteristiche richieste dalla gara.

Greco ha spiegato che le precedenti rotazioni non rappresentavano semplici esperimenti. Da una parte c'era la necessità di gestire gli impegni ravvicinati, dall'altra quella di coinvolgere maggiormente una rosa costruita definitivamente soltanto nelle ultime fasi del mercato.

Nessuno avrà però il posto assicurato. Saranno scelti i calciatori che avranno recuperato meglio e quelli considerati maggiormente funzionali al piano partita.

La precedente gara, inoltre, è stata condizionata dall'espulsione e dalla lunga inferiorità numerica, circostanza che ha modificato le strategie previste inizialmente e aumentato il dispendio energetico.

Le assenze in vista del Monopoli

Greco dovrà fare i conti anche con alcune indisponibilità. Groppelli è squalificato, mentre per Guerra è previsto un controllo per stabilire con maggiore precisione l'entità del problema fisico.

Anche Fili è squalificato, mentre Spadoni sta proseguendo il percorso di recupero e non risulta ancora disponibile.

Lo staff dovrà quindi individuare soluzioni alternative, con le ultime decisioni legate anche alle indicazioni provenienti dalla rifinitura.

Il ruolo dei giocatori più esperti

Nel percorso di crescita assumono importanza anche i calciatori con maggiore esperienza. Greco ha sottolineato come il loro contributo non debba essere valutato esclusivamente attraverso ciò che accade durante i novanta minuti.

All'interno dello spogliatoio, infatti, i giocatori più esperti stanno aiutando il gruppo ad affrontare una fase delicata. Secondo il tecnico si sta creando un buono spirito di squadra, elemento ritenuto fondamentale per superare le difficoltà.

Greco si definisce sereno proprio perché vede quotidianamente l'impegno dei suoi calciatori. La convinzione è che alcuni episodi finora sfavorevoli possano prima o poi cambiare direzione e modificare anche la percezione complessiva del momento rossoblù.

Qualità e gioco per costruire la salvezza

Il Crotone è stato costruito privilegiando caratteristiche tecniche precise. La scelta di Greco è quella di puntare su una squadra capace di palleggiare e costruire gioco, non per una semplice ricerca estetica, ma per creare le condizioni necessarie a vincere le partite.

È una filosofia che comporta vantaggi e difficoltà. Altre squadre possono affidarsi maggiormente alla fisicità e al gioco diretto, mentre i rossoblù cercano di arrivare al risultato attraverso organizzazione, tecnica e possesso.

Per il tecnico la strada non deve cambiare soltanto perché i risultati tardano ad arrivare.

Centrocampo, inserimenti e presenza nell'area avversaria

Tra gli aspetti tattici sui quali il Crotone deve ancora crescere emerge la presenza dei centrocampisti negli ultimi metri.

Greco ha evidenziato come Filippo e Zac abbiano qualità particolarmente utili nelle scelte offensive, mentre altri centrocampisti possiedono caratteristiche maggiormente orientate al palleggio e meno all'inserimento senza palla.

Proprio su questo aspetto lo staff sta lavorando. L'obiettivo è ampliare il bagaglio tecnico dei giocatori e aumentare il numero degli uomini presenti nell'area avversaria.

Alcune situazioni viste nelle ultime partite hanno mostrato come un movimento in più possa trasformare un buon pallone in una conclusione verso la porta o in un'occasione potenzialmente decisiva.

Il Crotone cerca la scintilla

La trasferta contro il Monopoli rappresenta dunque un altro passaggio importante nel percorso rossoblù. Greco non vuole rivoluzioni, ma continuità nel lavoro, maggiore concretezza e la capacità di conservare fiducia anche davanti alle difficoltà.

La squadra è chiamata soprattutto a trasformare la crescita mostrata sul piano del gioco in risultati. Il tecnico è convinto che il primo successo possa avere un peso significativo anche dal punto di vista mentale.

Il Crotone continuerà quindi a puntare sulla propria identità, cercando maggiore efficacia negli ultimi metri e una gestione più matura dei momenti della partita. A Monopoli serviranno organizzazione, intensità e attenzione ai dettagli per provare a trasformare il lavoro delle ultime settimane nei punti che finora sono mancati.