Attacco all'oleodotto saudita, stop alle forniture di greggio ai raffinatori europei

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Un nuovo scossone per il mercato energetico internazionale arriva dall'Arabia Saudita. Il regno ha comunicato ai raffinatori europei che il prossimo mese non riceveranno greggio come previsto dai contratti a lungo termine. La decisione segue l'attacco con droni che ha costretto alla chiusura dell'East-West Pipeline, l'oleodotto strategico che collega i giacimenti petroliferi dell'est del Paese al porto di Yanbu, sul Mar Rosso.

Perche l'East-West Pipeline e cosi importante

L'infrastruttura attraversa l'intera penisola arabica e rappresenta una via di transito alternativa allo Stretto di Hormuz, da cui passa normalmente la maggior parte del greggio destinato all'Europa. La sua chiusura, anche temporanea, riduce la capacita saudita di esportare verso i mercati occidentali e complica la logistica delle forniture a lungo termine.

Le conseguenze per le raffinerie europee

Le raffinerie europee si trovano cosi a dover fare i conti con una riduzione delle forniture proprio mentre i prezzi del petrolio restano sotto pressione. Le aziende coinvolte potrebbero dover cercare fonti alternative di approvvigionamento, con ripercussioni sui costi di produzione e, potenzialmente, sui prezzi dei carburanti alla pompa.

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Un quadro gia teso per il mercato energetico

L'episodio si inserisce in una fase delicata per il mercato energetico globale, segnata da tensioni geopolitiche, sanzioni e instabilita in diverse aree produttrici. La mossa saudita rischia di amplificare la volatilita delle quotazioni e di riaccendere i timori per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa.

Attacco con droni e sicurezza delle infrastrutture

L'attacco con droni conferma la vulnerabilita delle infrastrutture critiche del settore petrolifero. Gia in passato impianti e oleodotti sauditi erano stati presi di mira, ma la chiusura dell'East-West Pipeline rappresenta un colpo significativo per la capacita di esportazione del regno. Resta ora da capire quanto tempo sara necessario per ripristinare la piena operativita dell'oleodotto e se la riduzione delle forniture sara solo temporanea.