Cosenza, Coppitelli guarda alla Scafatese e indica la strada per uscire dal momento difficile

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Il tecnico rossoblù analizza il momento della squadra dopo un avvio complicato e chiede carattere, equilibrio e crescita in vista della prossima sfida

Il Cosenza Calcio prova a ripartire dopo un avvio di stagione segnato dalle difficoltà e da risultati che hanno aumentato la pressione sull'ambiente rossoblù. Alla vigilia della sfida contro la Scafatese, mister Federico Coppitelli ha affrontato diversi temi: dal rendimento della squadra alla condizione fisica, passando per la tenuta mentale, la composizione della rosa e le possibili scelte per il prossimo impegno.

Il punto centrale resta la necessità di trasformare il lavoro quotidiano in una risposta concreta sul campo. Dopo cinque giornate e un solo punto conquistato, il Cosenza è chiamato soprattutto a ritrovare continuità nell'arco dei novanta minuti.

Coppitelli e il momento del Cosenza

L'ultima sconfitta ha lasciato inevitabilmente delle scorie. Coppitelli non nasconde l'amarezza per una partita nella quale il Cosenza era riuscito a rimanere in equilibrio fino a una fase avanzata dell'incontro, prima di perdere progressivamente compattezza.

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Secondo l'allenatore, uno degli aspetti sui quali bisogna intervenire riguarda proprio la capacità della squadra di reagire agli episodi negativi. Il problema, quindi, non viene ricondotto esclusivamente alla componente atletica o tattica.

Il tecnico ha evidenziato soprattutto alcune difficoltà sul piano della personalità e della tenuta mentale, caratteristiche che possono risultare decisive nei momenti più delicati di una partita.

La giovane età di diversi elementi della rosa e un gruppo ancora alla ricerca delle proprie gerarchie rappresentano altri fattori da tenere in considerazione.

Condizione fisica e giocatori arrivati in ritardo

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema del rendimento della squadra nella parte conclusiva delle gare.

Coppitelli ha ricordato come la preparazione di una squadra non possa essere improvvisata. Diversi calciatori sono stati inseriti nel gruppo con ritardo e il calendario, caratterizzato anche da turni infrasettimanali, ha ridotto il tempo disponibile per lavorare in maniera continuativa.

Per il tecnico, quindi, alcune difficoltà possono essere collegate anche alla necessità di portare progressivamente tutti i componenti della rosa verso una condizione omogenea.

Il problema non riguarda soltanto l'aspetto atletico. Gli allenamenti servono infatti anche per verificare soluzioni tattiche, automatismi e compatibilità tra i diversi giocatori.

Il Cosenza deve costruire nuove gerarchie

La trasformazione della rosa ha inevitabilmente inciso sugli equilibri dello spogliatoio. Coppitelli ha sottolineato come il gruppo sia cambiato profondamente e debba ancora costruire delle gerarchie interne.

La presenza di numerosi giovani può rappresentare una risorsa in prospettiva, ma allo stesso tempo richiede pazienza e responsabilità.

L'allenatore vuole evitare che il peso dell'attuale situazione finisca per condizionare ulteriormente i calciatori meno esperti. L'obiettivo è responsabilizzarli senza caricarli eccessivamente delle tensioni generate dai risultati.

Coppitelli non pensa alle dimissioni

Un passaggio particolarmente significativo ha riguardato la posizione dell'allenatore.

Coppitelli ha spiegato di essere consapevole delle difficoltà e delle critiche, ma di non avere intenzione di abbandonare il proprio incarico. La convinzione è quella di poter ancora incidere sulla crescita della squadra.

Il tecnico sente inoltre una responsabilità nei confronti del direttore che lo ha scelto, dei giocatori che hanno aderito al progetto, del club e della città.

La risposta, secondo Coppitelli, deve arrivare soprattutto attraverso il lavoro quotidiano.

Il rapporto con la direzione

L'allenatore ha voluto anche chiarire alcuni aspetti successivi alla pesante sconfitta dell'ultimo turno.

Coppitelli ha respinto le ricostruzioni relative a presunte tensioni interne, ribadendo la propria stima professionale e personale nei confronti del direttore.

Dopo la partita, ha spiegato, prevalevano amarezza e frustrazione per il modo in cui era sfuggita una gara che, fino a una determinata fase, sembrava ancora aperta.

La scelta di non intervenire immediatamente pubblicamente sarebbe maturata proprio all'interno di questo clima.

Rosa da migliorare e possibili nuovi innesti

Sul mercato Coppitelli ha mantenuto una posizione prudente, pur riconoscendo che la rosa del Cosenza può essere migliorata.

Il tecnico ha ricordato che ogni allenatore vorrebbe avere più alternative e che l'attuale composizione dell'organico lascia spazio alla possibilità di effettuare ulteriori operazioni.

Non sono però arrivate promesse sull'ingaggio di nuovi calciatori, perché le eventuali decisioni spettano alla società.

Il tema resta particolarmente sentito per alcuni ruoli nei quali le alternative a disposizione appaiono limitate.

Iliev resta in corsa per la porta

Tra gli argomenti affrontati c'è stato anche quello relativo al portiere Iliev.

Coppitelli lo considera un elemento dotato di buone qualità e ha ricordato quanto fatto dal giocatore nella precedente esperienza con il Cerignola.

Il momento complicato della squadra potrebbe aver inciso anche sul rendimento del giovane portiere, classe 2005, che secondo l'allenatore sta esprimendosi al di sotto delle proprie possibilità.

Nel frattempo è arrivato un altro estremo difensore e la situazione viene valutata quotidianamente. La competizione per il posto resta dunque aperta.

Confermata la struttura della difesa

Per quanto riguarda l'assetto tattico, Coppitelli ha lasciato intendere che la difesa a tre del Cosenza dovrebbe essere confermata.

Restano da verificare le condizioni di alcuni giocatori alle prese con problemi fisici, ma l'impostazione di base non dovrebbe essere modificata.

La priorità sarà trovare maggiore solidità soprattutto nei momenti nei quali la partita diventa più difficile da gestire.

Scafatese avversario esperto e profondo

L'attenzione si sposta ora sulla Cosenza-Scafatese.

Coppitelli ha descritto la prossima avversaria come una formazione costruita con esperienza e dotata di una rosa profonda. Il tecnico conosce inoltre diversi giocatori della Scafatese per averli già allenati, citando elementi come Proia, Toscano e Bacchetti.

Per questo motivo si aspetta una partita particolarmente impegnativa.

La Scafatese può contare su calciatori abituati a gestire determinate situazioni e proprio l'esperienza potrebbe diventare uno degli aspetti più importanti del confronto.

Coppitelli chiede una prova di carattere

Al di là delle caratteristiche dell'avversario, il messaggio dell'allenatore è soprattutto rivolto al proprio gruppo.

Il Cosenza dovrà trovare le energie necessarie nonostante gli impegni ravvicinati e, soprattutto, dimostrare una maggiore capacità di rimanere dentro la partita nei momenti complicati.

La pesante sconfitta dell'ultimo turno deve trasformarsi in una spinta per reagire.

Coppitelli chiede quindi una prestazione di carattere, capace di restituire fiducia alla squadra e di offrire al Cosenza la possibilità concreta di tornare alla vittoria.

Il Cosenza cerca la svolta

Il momento resta delicato, ma l'allenatore continua a vedere margini di crescita. Il lavoro dovrà concentrarsi sulla condizione atletica, sull'organizzazione tattica e soprattutto sulla capacità di gestire gli episodi negativi senza perdere equilibrio.

La partita contro la Scafatese diventa così un nuovo banco di prova per un Cosenza che ha bisogno di punti, ma anche di segnali sul piano della personalità.

La richiesta di Coppitelli è chiara: trasformare la delusione delle ultime partite in energia, restare compatti nei momenti difficili e dimostrare sul campo che la squadra può ancora crescere.