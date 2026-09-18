Trump chiude la porta alla stampa critica: stop a CNN, MSNBC e Politico dalla Casa Bianca
Una nuova escalation nel rapporto tra Donald Trump e i media. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per le testate CNN, MSNBC e Politico, accusandole di diffondere notizie false. La decisione,communicata attraverso i canali ufficiali, rappresenta un ulteriore inasprimento dei rapporti tra l'amministrazione e una parte della stampa nazionale.
Le accuse del presidente
Secondo quanto dichiarato, le tre testate avrebbero ripetutamente pubblicato informazioni distorte e notizie false ai danni dell'amministrazione. Trump ha più volte definito questi organi di informazione come nemici del popolo, una espressione che ha suscitato preoccupazione tra le associazioni dei giornalisti. La misura riguarda l'accesso alle conferenze stampa e agli spazi riservati ai media all'interno del complesso presidenziale.
Minaccia di estensione ad altre testate
Non solo le tre emittenti citate. Il presidente ha infatti minacciato di estendere il provvedimento ad altre testate che, a suo giudizio, non garantirebbero una copertura equilibrata. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sul diritto di cronaca e sulla libertà di stampa, principi tutelati dal Primo Emendamento della Costituzione americana.
Le reazioni nel mondo del giornalismo
La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, suscitando reazioni indignate da parte di numerose organizzazioni professionali. I vertici delle testate coinvolte hanno diffuso comunicati in cui ribadiscono l'importanza di un'informazione libera e indipendente. Diversi commentatori hanno sottolineato come questa mossa rappresenti un attacco senza precedenti alla libertà di stampa negli Stati Uniti.
Le possibili conseguenze politiche
L'annuncio arriva in un momento di particolare tensione politica. L'oppizione democratica ha già annunciato che chiederà spiegazioni formali, mentre alcuni esponenti repubblicani hanno preso le distanze dalla decisione. Resta da vedere se il divieto rimarrà limitato alle tre testate o se verrà effettivamente esteso, aprendo un nuovo fronte di scontro istituzionale.
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