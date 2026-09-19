Incidente sulla SS106 a Pietragrande, auto si ribalta dopo lo scontro 4 feriti

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CATANZARO - Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto lungo la Statale 106 Ionica. Una delle vetture coinvolte si è capovolta sulla carreggiata e per consentire le operazioni di soccorso la circolazione è proseguita temporaneamente su una sola corsia

Scontro tra due auto sulla Statale 106

Un incidente stradale sulla Statale 106 si è verificato all’altezza della località Pietragrande, lungo uno dei tratti più frequentati della costa ionica catanzarese. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili, un’Alfa Romeo 147 e una Ford Fiesta.

Secondo le informazioni disponibili, le due vetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e l’Alfa Romeo 147, dopo la collisione, si è ribaltata sulla sede stradale, rendendo necessario un articolato intervento dei soccorritori.

Quattro persone ferite e trasportate in ospedale

Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte prima del loro trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

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Le condizioni dei feriti e l'esatta dinamica dello scontro sono oggetto degli accertamenti in corso. In particolare, saranno i rilievi effettuati sul luogo dell'incidente a fornire gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti all'impatto.

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza i veicoli

Sul luogo dell’incidente a Pietragrande sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Soverato. Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due automobili e dell’area interessata dal sinistro, operando anche sulla vettura rimasta capovolta.

L'intervento ha permesso al personale sanitario di lavorare in condizioni di sicurezza e ha contribuito a evitare ulteriori situazioni di pericolo lungo la carreggiata.

Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati negli adempimenti di competenza e negli accertamenti necessari a stabilire la dinamica dell’incidente.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare le condizioni di sicurezza della Statale 106, mentre il soccorso stradale si è occupato della rimozione e del recupero dei mezzi incidentati.

Traffico su una sola corsia durante i soccorsi

L’incidente ha avuto inevitabili conseguenze sulla viabilità della Statale 106. Durante le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, la circolazione nel tratto interessato è stata mantenuta su un’unica corsia.

Le operazioni sono proseguite fino alla completa gestione dell’emergenza e al ripristino delle condizioni necessarie per la normale circolazione.