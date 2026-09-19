Cerca

Cronaca Calabria Catanzaro

Incidente sulla SS106 a Pietragrande, auto si ribalta dopo lo scontro 4 feriti

Redazione
Condividi:
Incidente sulla SS106 a Pietragrande, auto si ribalta dopo lo scontro 4 feriti
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

CATANZARO - Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto lungo la Statale 106 Ionica. Una delle vetture coinvolte si è capovolta sulla carreggiata e per consentire le operazioni di soccorso la circolazione è proseguita temporaneamente su una sola corsia

Scontro tra due auto sulla Statale 106

Un incidente stradale sulla Statale 106 si è verificato all’altezza della località Pietragrande, lungo uno dei tratti più frequentati della costa ionica catanzarese. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili, un’Alfa Romeo 147 e una Ford Fiesta.

Secondo le informazioni disponibili, le due vetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e l’Alfa Romeo 147, dopo la collisione, si è ribaltata sulla sede stradale, rendendo necessario un articolato intervento dei soccorritori.

Quattro persone ferite e trasportate in ospedale

Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte prima del loro trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le condizioni dei feriti e l'esatta dinamica dello scontro sono oggetto degli accertamenti in corso. In particolare, saranno i rilievi effettuati sul luogo dell'incidente a fornire gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti all'impatto.

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza i veicoli

Sul luogo dell’incidente a Pietragrande sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Soverato. Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due automobili e dell’area interessata dal sinistro, operando anche sulla vettura rimasta capovolta.

L'intervento ha permesso al personale sanitario di lavorare in condizioni di sicurezza e ha contribuito a evitare ulteriori situazioni di pericolo lungo la carreggiata.

Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati negli adempimenti di competenza e negli accertamenti necessari a stabilire la dinamica dell’incidente.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare le condizioni di sicurezza della Statale 106, mentre il soccorso stradale si è occupato della rimozione e del recupero dei mezzi incidentati.

Traffico su una sola corsia durante i soccorsi

L’incidente ha avuto inevitabili conseguenze sulla viabilità della Statale 106. Durante le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, la circolazione nel tratto interessato è stata mantenuta su un’unica corsia.

Le operazioni sono proseguite fino alla completa gestione dell’emergenza e al ripristino delle condizioni necessarie per la normale circolazione.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
incidente-statale-106 catanzaro pietragrande quattro-feriti scontro-auto vigili-del-fuoco

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 13. Oggi sono analizzate 25 partite su 8 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza