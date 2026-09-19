Meteo weekend, cambia lo scenario sull’Italia tra temporali e ritorno dell’alta pressione

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Il tempo migliora progressivamente a partire dal Nord mentre piogge e temporali insistono su diverse aree del Centro-Sud. Domenica spazio a maggiori schiarite, ma l’instabilità non abbandonerà completamente Sicilia e Calabria

Il meteo del weekend 19 e 20 settembre 2026 sarà caratterizzato da un’Italia divisa tra il progressivo ritorno dell’alta pressione e le ultime condizioni di instabilità. L’anticiclone delle Azzorre avanzerà infatti sulle regioni settentrionali e, successivamente, su buona parte del Centro, mentre al Sud continueranno a essere possibili rovesci e temporali.

La tendenza più significativa riguarda quindi un graduale miglioramento, destinato a diventare più evidente nel corso di domenica 20 settembre. Alcune regioni meridionali e la Sicilia dovranno però fare ancora i conti con precipitazioni irregolari.

Meteo sabato 19 settembre, migliora al Nord

Nella giornata di sabato 19 settembre una modesta perturbazione continuerà a influenzare soprattutto il Centro-Sud, mentre al Nord inizieranno a farsi sentire maggiormente gli effetti dell'espansione anticiclonica.

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La mattinata dovrebbe trascorrere con condizioni generalmente più tranquille, sebbene con una presenza diffusa di nuvole. Nel corso del pomeriggio aumenterà invece la possibilità di fenomeni sulle regioni centrali, meridionali e sulle Isole Maggiori.

Localmente i temporali potranno assumere maggiore intensità ed essere accompagnati da rinforzi del vento.

Nord tra nuvole e schiarite

Sulle regioni settentrionali l'avanzata dell'anticiclone delle Azzorre favorirà condizioni atmosferiche più stabili.

Il cielo potrà presentarsi nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto durante la mattinata, mentre con il passare delle ore sono attese maggiori aperture e spazi soleggiati.

I venti saranno generalmente deboli e variabili. Il Mar Ligure potrà risultare mosso, mentre l'Adriatico tenderà a essere più tranquillo.

Le temperature massime saranno in lieve aumento, con valori generalmente compresi tra 25 e 27 gradi.

Centro e Sardegna, possibili piogge nel pomeriggio

Il quadro resterà più variabile sulle regioni centrali. La pressione sarà in aumento, ma l'atmosfera non avrà ancora raggiunto una completa stabilità.

Dopo una mattinata in prevalenza asciutta e parzialmente soleggiata, durante il pomeriggio potranno svilupparsi precipitazioni sui rilievi e nelle zone limitrofe.

Tra le aree maggiormente interessate dall'instabilità figurano Lazio, Marche e Abruzzo, mentre alcuni fenomeni potranno riguardare anche la Sardegna orientale.

Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili, con massime generalmente comprese tra 25 e 28 gradi.

Sud e Sicilia, resta il rischio di temporali

Situazione più incerta al Sud e in Sicilia, dove la pressione resterà relativamente debole.

La prima parte della giornata potrà trascorrere con alternanza tra nuvole e schiarite, ma durante il pomeriggio aumenterà l'instabilità soprattutto in prossimità dei rilievi e nelle aree interne.

Piogge e temporali potranno interessare in particolare Puglia, Campania e Basilicata, mentre entro la sera alcuni fenomeni potranno raggiungere anche Calabria e Sicilia.

Sulle coste il rischio di precipitazioni dovrebbe essere generalmente inferiore rispetto alle zone interne. Le temperature massime saranno comprese prevalentemente tra 26 e 28 gradi.

Domenica 20 settembre torna protagonista l’anticiclone

La situazione dovrebbe cambiare più nettamente nella giornata di domenica 20 settembre, quando l'aumento della pressione favorirà una maggiore stabilità su gran parte dell'Italia.

Al Centro-Nord e in Sardegna sono previste condizioni prevalentemente asciutte, con ampie schiarite alternate a qualche passaggio nuvoloso.

L'instabilità tenderà invece a concentrarsi sulle regioni meridionali, in particolare tra Sicilia, Calabria e area del Pollino, dove potranno ancora verificarsi precipitazioni irregolari e locali temporali.

Le temperature saranno generalmente in aumento.

Domenica al Nord più sole e temperature fino a 28 gradi

Il Nord Italia beneficerà maggiormente della rimonta anticiclonica. La giornata sarà caratterizzata da cielo a tratti nuvoloso, ma con ampi periodi soleggiati, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.

I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali e i mari tenderanno a diventare calmi.

Le temperature massime saliranno, raggiungendo generalmente 26-28 gradi, con valori intorno ai 27-28 gradi anche in diverse aree di pianura.

Centro, domenica più stabile e caldo gradevole

Condizioni favorevoli anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Il tempo sarà in prevalenza asciutto, pur con la possibilità di qualche annuvolamento.

Non si possono escludere isolati episodi di pioggia sui rilievi dell'Abruzzo, ma nel complesso la giornata sarà decisamente più stabile rispetto a sabato.

Le temperature potranno raggiungere valori vicini ai 30 gradi a Firenze e Roma, mentre in altre città del Centro le massime si manterranno generalmente tra 25 e 29 gradi.

Calabria e Sicilia ancora esposte all’instabilità

Il miglioramento sarà meno deciso al Sud. Dopo una mattinata caratterizzata da schiarite e nubi sparse, nel pomeriggio potranno svilupparsi nuovamente addensamenti più consistenti.

L'attenzione sarà rivolta soprattutto a Calabria, Sicilia e Pollino, dove saranno ancora possibili precipitazioni irregolari.

Le temperature massime al Sud saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi.

Allerta gialla sabato 19 settembre per temporali

Accanto alle previsioni meteorologiche va considerato anche il quadro delle criticità previsto per sabato 19 settembre 2026.

È indicata allerta gialla per rischio temporali in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia.

In particolare, per l'Abruzzo sono coinvolte diverse aree tra cui Marsica, Bacino Basso e Alto del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara e Bacino dell'Aterno.

In Basilicata l'allerta interessa le zone indicate come Basi-A1, Basi-A2, Basi-B, Basi-C, Basi-D, Basi-E1 e Basi-E2.

Coinvolte anche tutte le aree indicate delle Marche e diverse zone del Molise, comprese Frentani, Sannio, Matese, Litoranea, Alto Volturno e Medio Sangro.

Esteso il quadro delle criticità in Puglia, dove figurano tra le aree interessate Gargano e Tremiti, Salento, Tavoliere, Puglia Centrale Adriatica e Bradanica, Basso Fortore, Basso Ofanto e Sub-Appennino Dauno.

In Sicilia l'allerta riguarda numerose zone, comprese quelle nord-orientali dei versanti ionico e tirrenico, le Eolie, il settore centro-settentrionale, quello nord-occidentale, Egadi e Ustica, l'area sud-occidentale con Pantelleria, il bacino del Simeto e il settore centro-meridionale con le Pelagie.

Rischio idrogeologico in Abruzzo, Puglia e Sicilia

Per sabato è inoltre indicata allerta gialla per rischio idrogeologico in diverse aree di Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Si tratta di un elemento da tenere in considerazione soprattutto nelle zone interessate dalle precipitazioni più persistenti o intense, poiché i fenomeni temporaleschi possono determinare condizioni molto differenti anche a breve distanza.

Tendenza per la prossima settimana

L'inizio della prossima settimana dovrebbe vedere una prevalenza dell'alta pressione su buona parte dell'Italia.

Il quadro previsto è quindi quello di giornate generalmente più stabili, soleggiate e con temperature in leggero aumento. Qualche residua instabilità potrebbe inizialmente interessare ancora Calabria e Sicilia.

La fase anticiclonica potrebbe tuttavia non essere particolarmente duratura: secondo la tendenza riportata nelle previsioni, un nuovo cambiamento del tempo potrebbe verificarsi da giovedì 24 settembre.

Il weekend segnerà dunque una fase di transizione: sabato ancora instabile soprattutto al Centro-Sud, mentre domenica l'anticiclone delle Azzorre guadagnerà terreno, lasciando gli ultimi fenomeni più significativi concentrati prevalentemente all'estremo Sud e sulle Isole.

Ho mantenuto anche i dettagli territoriali dell’allerta gialla presenti nel testo, evitando però le numerose ripetizioni dell'originale.