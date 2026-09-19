Maxi blitz dei Carabinieri a Napoli Est: droga nei carceri con i droni e arresti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una serata di controlli straordinari ha scosso la zona est di Napoli, con un'operazione coordinata dei Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno. Dai vicoli di Barra alle strade di San Giovanni a Teduccio, fino ai grandi complessi popolari di Poggioreale, l'obiettivo era chiaro: contrastare droga, illegalità diffusa e fenomeni criminali sempre più sofisticati, come l'uso di droni per introdurre stupefacenti nelle carceri.

Arresti e sequestri record

Il bilancio è pesante: tre uomini arrestati in piena notte mentre tentavano di far volare un drone carico di droga verso il carcere di Poggioreale. Un fenomeno, quello dei droni, che sta diventando una minaccia crescente per la sicurezza penitenziaria. Ma non è tutto. In un complesso di edilizia popolare, il cane antidroga Thelma ha fiutato quasi 3 chili di stupefacenti: 1,6 kg di crack, 960 grammi di hashish e 255 grammi di marijuana, sequestrati a carico di ignoti pusher. Un duro colpo al traffico di droga locale.

Denunce e irregolarità

Cinque le denunce scattate durante i controlli. Tra queste, un 20enne destinatario di un'ordinanza cautelare del Tribunale di Verona per un furto in abitazione da 8mila euro, un 68enne evaso dai domiciliari e due uomini sorpresi alla guida senza patente, entrambi recidivi. Inoltre, un uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi dopo il ritrovamento di munizioni non dichiarate.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Controlli commerciali e sanzioni

L'attenzione si è spostata anche sulle attività commerciali. In una pizzeria, i militari hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica e gravi carenze igieniche, con sanzioni per 5mila euro e sequestro di 80 kg di alimenti. Stessa sorte per un bar-cornetteria: 3mila euro di multa e 350 kg di cibo sequestrato. Entrambe le attività sono state sospese.

Il risultato finale dell'operazione: 156 persone controllate, 42 delle quali con precedenti, 122 veicoli ispezionati, 9 segnalazioni per droga e 23 sanzioni al Codice della Strada, con il sequestro di 9 veicoli. Un segnale forte contro l'illegalità a Napoli Est.