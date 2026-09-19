Cinquefrondi, malore in cantina durante il travaso del mosto: soccorsa una famiglia

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Padre madre e figlia accusano sintomi da inalazione durante la fermentazione decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione a Cinquefrondi, dove tre componenti della stessa famiglia sono stati soccorsi dopo aver accusato un malore all’interno di una cantina. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Fortunato Seminara, in un locale nel quale era stato effettuato il travaso del mosto.

A sentirsi male sono stati padre, madre e figlia. La situazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario del Suem 118.

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L’intervento dei Vigili del Fuoco nella cantina

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Polistena. Al momento dell’intervento, le tre persone presentavano già sintomi compatibili con l’inalazione di gas sviluppatisi nell’ambiente durante il processo di fermentazione del mosto.

Considerata la possibile presenza di un’atmosfera pericolosa all’interno del locale, i Vigili del Fuoco hanno adottato le necessarie precauzioni prima di entrare nella cantina.

Gli operatori hanno indossato gli autorespiratori, dispositivi indispensabili per consentire l’accesso in sicurezza in un ambiente nel quale la concentrazione di ossigeno poteva essere insufficiente.

Le prime operazioni di soccorso

Una volta raggiunti i tre occupanti, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di assistenza fornendo inizialmente aria respirabile attraverso gli autorespiratori in dotazione.

Successivamente è stato somministrato ossigeno utilizzando una bombola messa a disposizione dal personale sanitario del Suem 118.

Parallelamente si è proceduto con l’aerazione della cantina, così da favorire il ricambio dell’aria e ridurre la concentrazione dei gas accumulatisi all’interno.

Padre, madre e figlia sono stati quindi accompagnati all’esterno e portati in una zona sicura, dove sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Trasferiti all’ospedale di Polistena

Dopo la prima assistenza sul posto, il personale del Suem 118 ha disposto il trasferimento dei tre familiari all’ospedale di Polistena, dove sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie.

In via Fortunato Seminara sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Cinquefrondi, oltre ai Vigili del Fuoco e agli operatori sanitari.

Fermentazione del mosto e anidride carbonica perché può essere pericolosa

L’episodio di Cinquefrondi richiama l’attenzione su un pericolo che può essere sottovalutato soprattutto nel periodo della vendemmia e della produzione del vino.

Durante la fermentazione del mosto viene prodotta anidride carbonica, un gas incolore e inodore. In un locale aperto e adeguatamente ventilato tende a disperdersi, mentre all’interno di cantine, vasche e ambienti chiusi o scarsamente aerati può raggiungere concentrazioni pericolose.

L’accumulo di anidride carbonica può creare un ambiente con una quantità di ossigeno insufficiente per una normale respirazione, con il rischio di malore e perdita di coscienza. Proprio l’assenza di colore e odore rende particolarmente insidiosa la presenza del gas, perché il pericolo può non essere percepito immediatamente.

Cosa fare in caso di malore in una cantina

Un aspetto fondamentale riguarda il comportamento da adottare quando una persona accusa un malore all’interno di una cantina o di un altro ambiente confinato potenzialmente contaminato.

Entrare senza adeguate protezioni per tentare un soccorso può mettere in pericolo anche chi interviene, trasformandolo a sua volta in una persona da soccorrere.

In queste circostanze è necessario non accedere al locale, allontanarsi dall’area pericolosa e chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112. Quando possibile e soltanto senza esporsi al rischio, può essere favorito il ricambio dell’aria aprendo porte o finestre dall’esterno.

L’intervento deve essere lasciato alle squadre di soccorso dotate delle attrezzature e dei dispositivi di protezione necessari per operare in sicurezza in presenza di una possibile atmosfera pericolosa.

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