Meteo Italia, alta pressione in rimonta ma al Sud restano temporali e instabilità

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Il Nord ritrova condizioni più stabili e temperature in aumento mentre Calabria Sicilia e parte del Mezzogiorno restano esposte a rovesci e temporali. La prossima settimana si apre con l’Anticiclone delle Azzorre ma da giovedì è atteso un nuovo cambiamento

Il meteo in Italia presenta ancora due scenari piuttosto differenti. La pressione atmosferica torna infatti ad aumentare sulle regioni settentrionali e su buona parte del Centro, favorendo un miglioramento più deciso, mentre al Sud Italia persistono condizioni di instabilità, con possibilità di piogge e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Le zone maggiormente interessate dai fenomeni saranno Calabria, Sicilia e area del Pollino, mentre sul resto della Penisola troveranno spazio schiarite anche ampie. Le temperature sono generalmente in aumento e in diverse città potranno nuovamente avvicinarsi ai 30°C.

Domenica 20 settembre Italia divisa tra sole e temporali

La giornata di domenica 20 settembre vedrà una progressiva rimonta della pressione atmosferica. Al Nord prevarranno condizioni decisamente più tranquille, con cielo sereno o parzialmente nuvoloso e ampie fasi soleggiate.

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Situazione abbastanza stabile anche al Centro e in Sardegna, dove il tempo sarà prevalentemente asciutto. Qualche addensamento potrà interessare le zone interne e non è escluso un isolato episodio di pioggia sui rilievi abruzzesi.

Più incerto il quadro sulle regioni meridionali. Dopo una mattinata caratterizzata da maggiori spazi di sole, durante il pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto tra Sicilia, Calabria e Pollino, con la possibilità di precipitazioni irregolari e locali temporali.

Calabria e Sicilia tra le zone più esposte

L'instabilità residua continuerà dunque a interessare soprattutto il Mezzogiorno. Il riscaldamento delle ore centrali della giornata potrà favorire lo sviluppo di nubi temporalesche inizialmente nelle aree interne e montuose.

Successivamente alcuni fenomeni potranno estendersi verso le pianure e, localmente, raggiungere anche le coste. Particolare attenzione è rivolta a Campania, Calabria e Sicilia settentrionale, dove saranno possibili piovaschi e temporali pomeridiani.

Con l'arrivo della sera è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, con condizioni atmosferiche generalmente più tranquille.

Temperature in aumento con punte vicine ai 30 gradi

Il miglioramento sarà accompagnato da una ripresa delle temperature, particolarmente evidente al Centro-Nord.

Sulle regioni settentrionali le massime saranno generalmente comprese tra 26 e 28°C, mentre al Centro si potranno raggiungere valori prossimi ai 30°C a Roma e Firenze.

Anche al Sud il clima rimarrà piuttosto mite, con temperature massime generalmente comprese tra 25 e 30°C.

Si tratta quindi di valori ancora elevati per la seconda metà di settembre, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dal ritorno dell'alta pressione.

Lunedì 21 settembre torna l'Anticiclone delle Azzorre

L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre, che dovrebbe garantire condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia.

Lunedì 21 settembre il sole sarà protagonista su molte regioni, accompagnato da temperature in aumento. Le principali eccezioni riguarderanno ancora Sicilia e Calabria, dove saranno possibili rovesci intermittenti soprattutto nel pomeriggio.

In provincia di Reggio Calabria qualche isolato piovasco potrà presentarsi già durante la mattinata. Nel pomeriggio l'instabilità tenderà invece a concentrarsi soprattutto nelle zone interne della Sicilia, dove non sono esclusi rovesci localmente intensi.

Da segnalare anche il rinforzo dei venti settentrionali, soprattutto lungo il versante adriatico.

Martedì 22 settembre ancora temporali sulla Sicilia

Nella giornata di martedì 22 settembre la pressione continuerà ad aumentare, favorendo condizioni prevalentemente asciutte su gran parte della Penisola.

La Sicilia centro-orientale rimarrà però esposta a una maggiore instabilità, con possibilità di rovesci e temporali.

I venti tenderanno a soffiare dai quadranti settentrionali e potranno risultare più sostenuti sulle regioni meridionali e lungo il versante adriatico.

Mercoledì 23 aumenta l'instabilità sulle Isole Maggiori

A metà settimana il quadro atmosferico potrebbe tornare gradualmente più dinamico. Mercoledì 23 settembre una modesta area depressionaria dovrebbe interessare maggiormente il Mezzogiorno.

Le probabilità di rovesci e temporali aumenteranno soprattutto tra Sicilia e Sardegna, mentre sul resto dell'Italia dovrebbero prevalere condizioni più asciutte.

Non si tratterebbe ancora di un peggioramento generalizzato, ma di una fase caratterizzata da maggiore variabilità soprattutto sulle regioni insulari e meridionali.

Tra giovedì e venerdì arriva aria più fresca dai Balcani

Un cambiamento più evidente potrebbe verificarsi tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, quando correnti più fresche provenienti dai Balcani inizieranno a raggiungere l'Italia.

Giovedì l'alta pressione dovrebbe continuare a garantire condizioni abbastanza stabili sulle regioni centro-settentrionali. Sul versante adriatico, invece, aumenteranno progressivamente nuvolosità e possibilità di precipitazioni.

Nel corso della giornata l'instabilità potrebbe estendersi verso il Sud Italia.

Venerdì 25 possibile peggioramento al Centro-Sud

La fase più movimentata è prevista per venerdì 25 settembre, quando l'afflusso di aria fresca balcanica potrebbe accentuare l'instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e su parte del Sud.

Oltre alle precipitazioni, il cambiamento dovrebbe essere accompagnato da una diminuzione delle temperature, dopo i valori relativamente elevati registrati nei primi giorni della settimana.

Il Centro-Nord potrebbe invece rimanere maggiormente protetto dall'alta pressione, mantenendo condizioni più stabili.

Meteo della settimana tra alta pressione e nuova instabilità

La tendenza meteorologica mostra quindi una prima parte della settimana dominata dalla rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre, con molto sole e temperature gradevoli su gran parte dell'Italia.

La situazione resterà più incerta tra Calabria e Sicilia, dove continueranno a essere possibili episodi temporaleschi.

Dalla seconda metà della settimana l'arrivo di aria più fresca dai Balcani potrebbe cambiare nuovamente lo scenario, riportando piogge, maggiore instabilità e temperature più contenute soprattutto sul versante adriatico e nelle regioni meridionali.