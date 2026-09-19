Nuoto acque libere Sardegna: la macchina oliata fa brillare la rassegna mondiale

Tempo di lettura: ~7 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ci sono giornate in cui il vento cala, il sole prende la scena e il litorale di San Giovanni diventa lo sfondo ideale per una grande pagina di sport, dove i limiti si ridisegnano a ogni bracciata. Alghero ha risposto presente, attirando il pubblico delle grandi occasioni: esperti del settore, appassionati e tanti curiosi rimasti a guardare con attenzione il talento dei protagonisti. Un’energia pulita che ha contagiato anche lo staff, capace di unire la massima serietà nella gestione della sicurezza a quel pizzico di divertimento che rende l'atmosfera memorabile.

Le acque limpide, i fondali intatti e una macchina logistica collaudata hanno funzionato al millimetro in questa quarta edizione della World Para Swimming Open Water Cup. Sotto il profilo prettamente agonistico, l'applicazione dei regolamenti internazionali e nazionali sui tempi ponderati ha regalato verdetti entusiasmanti. Nelle sfide valevoli per la rassegna iridata e per i titoli tricolore FINP, i 3000 metri hanno letteralmente ribaltato le gerarchie del traguardo. Nella gara maschile di Coppa del Mondo l'olandese Bas Takken ha firmato il crono assoluto più veloce, ma la medaglia d'oro effettiva e il titolo tricolore nel raggruppamento S7-S10 sono andati all'azzurro Federico Bicelli, che grazie alla ponderazione della sua classe funzionale (S7) ha conquistato la vittoria. Scenario simile al femminile, dove la svedese Pernilla Lindberg ha dominato la propria categoria, mentre l'azzurra Letizia Milesi è riuscita a scalare le posizioni sul tempo ponderato laureandosi campionessa italiana assoluta nel raggruppamento S7-S10, in una gara che ha visto la croata Mecic davanti a tutte e la sarda Francesca Secci conquistare con grinta il terzo gradino del podio nazionale. Sulla distanza dei 1500 metri, i campionati nazionali hanno invece celebrato i successi di Enrico Botta al maschile e Denise Fresta al femminile.

La serenità manifestata dagli atleti al traguardo è la prova del nove: un'accoglienza così attenta ha azzerato le normali tensioni di una gara in acque libere, lasciando spazio solo al cronometro e al confronto agonistico. Si è data così immediata concretezza e continuità ai concetti sull'accessibilità globale già ampiamente sviscerati giovedì nel corso del convegno "Turismo sportivo accessibile – Alghero tra offerta e disponibilità", ospitato nell'auditorium della sede centrale dell'Istituto "Angelo Roth". In quell'occasione, davanti agli studenti degli indirizzi Economico-Turistico e Sportivo, era stato ribadito come l'abbattimento delle barriere non debba limitarsi all'impiantistica pura, ma debba trasformarsi in una vera filiera culturale dell'accoglienza capace di unire lo sport al territorio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

A coordinare il dietro le quinte di questa visione ci ha pensato la squadra locale: lo psicologo dello sport Manolo Cattari (Presidente del Progetto AlbatroSS), insieme a Silvia Fioravanti (delegata regionale FINP) e Danilo Russu (presidente della FIN Sardegna). Loro tre, anime storiche di AlbatroSS – realtà innovativa e sempre in movimento nel settore – hanno saputo fare rete con il territorio e con i quadri dirigenziali. Il valore del progetto è stato siglato dalla prestigiosa presenza sul palco delle premiazioni di una platea istituzionale d'eccezione: accanto al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, sono intervenuti il responsabile mondiale della disciplina Craig Nicholson (Head of World Para Swimming), i vertici della FINP Nazionale con il presidente Franco Riccobello e il vicepresidente Antonino "Ninni" Gambino, e il presidente del CIP Sardegna Claudio Secci, visibilmente orgoglioso nel ruolo di guida del movimento isolano e di padre della campionessa Francesca.

Un disegno complessivo che cammina sulle proprie gambe grazie anche al sostegno dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna. L'obiettivo istituzionale è chiaro: rendere l'isola sempre più attrezzata e accessibile per i turisti con disabilità, affinché tutti possano vivere il patrimonio naturale potendo contare su servizi moderni. Alghero, da questo punto di vista, ha tracciato una strada importante.

Chiusa la parentesi internazionale e tricolore della FINP, domani – domenica 20 settembre – si replica. Lo stesso specchio acqueo ospiterà la Fase Finale del Circuito Nazionale FISDIR, che segna già un record storico per la federazione con ben 56 atleti iscritti tra le categorie agonistiche e promozionali.

Di seguito, gli specchietti delle classifiche ufficiali della giornata.

FOTO DI MATTIA ULDANCK

RIEPILOGO CLASSIFICHE UFFICIALI

CLASSIFICA WORLD PARA SWIMMING OPEN WATER CUP

Gare sulla distanza di 1,5 km

1500m Maschili (Classe S3-S6)

• 1° Luca Da Prato (Italia) | 26:02.00

• 2° Ivanosky Jose Marichal (Venezuela) | 26:48.00

•

1500m Femminili (Classe S3-S6)

• 1° Caterina Meschini (Italia) | 33:49.00

•

Gare sulla distanza di 3 km (Classifiche con Tempi Ponderati)

3000m Maschili - Raggruppamento Classi S7 - S10

• 1° Federico Bicelli (Italia) | Tempo reale: 42:16.00 | Tempo Ponderato: 37:04.56

• 2° Bas Takken (Paesi Bassi) | Tempo reale: 37:15.00 | Tempo Ponderato: 37:15.00

• 3° Tommaso Tretti Clementoni (Italia) | Tempo reale: 39:40.00 | Tempo Ponderato: 37:44.51

• 4° Julian Hendriks (Paesi Bassi) | Tempo reale: 46:22.00 | Tempo Ponderato: 40:40.35

• 5° Christhian Requena (Venezuela) | Tempo reale: 42:10.00 | Tempo Ponderato: 42:10.00

• 6° David Neviani (Italia) | Tempo reale: 42:26.00 | Tempo Ponderato: 42:26.00

•

3000m Maschili - Raggruppamento Classi S11 - S14

• 1° Andres Javier Finol Torres (Venezuela) | Tempo reale: 44:39.00 | Tempo Ponderato: 42:51.02

•

3000m Femminili - Raggruppamento Classi S7 - S10

• 1ª Emma Mecic (Croazia) | Tempo reale: 43:08.00 | Tempo Ponderato: 43:08.00

• 2ª Lisa Kruger (Paesi Bassi) | Tempo reale: 44:21.00 | Tempo Ponderato: 44:18.34

• 3ª Letizia Milesi (Italia) | Tempo reale: 51:02.00 | Tempo Ponderato: 48:00.53

• 4ª Almudena Quereda Rodriguez (Spagna) | Tempo reale: 51:15.00 | Tempo Ponderato: 48:12.76

• 5ª Margherita Sorini (Italia) | Tempo reale: 48:57.00 | Tempo Ponderato: 48:57.00

• 6ª Helena Faltman (Svezia) | Tempo reale: 51:29.00 | Tempo Ponderato: 51:29.00

• 7ª Francesca Secci (Italia) | Tempo reale: 51:48.00 | Tempo Ponderato: 51:48.00

•

3000m Femminili - Raggruppamento Classi S11 - S14

• 1ª Pernilla Lindberg (Svezia) | Tempo reale: 41:37.00 | Tempo Ponderato: 40:26.63

• 2ª Lucy Jade (Australia) | Tempo reale: 45:58.00 | Tempo Ponderato: 44:40.27

• 3ª Maddison Hinds (Australia) | Tempo reale: 47:41.00 | Tempo Ponderato: 46:20.37

•

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ACQUE LIBERE FINP

Gare sulla distanza di 1,5 km (Classifiche con Tempi Ponderati)

1500m Maschili - Raggruppamento Classi S1 - S6

• 1° Enrico Botta (S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L.) | Tempo reale: 30:30.00 | Tempo Ponderato: 30:30.00 (Campione Italiano Assoluto)

• 2° Marco Giacomazzi (Polha-Varese Apd Aps) | Tempo reale: 39:05.00 | Tempo Ponderato: 38:07.80 (Vicecampione Italiano Assoluto)

• 3° Aldo Salvatore Gioia (4spa Sport Ssd a R.L.) | Tempo reale: 45:27.00 | Tempo Ponderato: 44:20.49 (Terzo posto Campionato Italiano)

•

1500m Femminili - Raggruppamento Classi S1 - S6

• 1ª Denise Fresta (4spa Sport Ssd a R.L.) | Tempo reale: 38:54.00 | Tempo Ponderato: 35:10.31 (Campionessa Italiana Assoluta)

• 2ª Giulia Riva (Asd Silvia Tremolada Aps) | Tempo reale: 46:56.00 | Tempo Ponderato: 44:49.59 (Vicecampionessa Italiana Assoluta)

• 3ª Miriam Ceresoli (A.S.D. Pol. Bresciana No Frontiere Odv) | Tempo reale: 45:59.00 | Tempo Ponderato: 45:59.00 (Terzo posto Campionato Italiano)

•

Gare sulla distanza di 3 km (Classifiche con Tempi Ponderati)

3000m Maschili - Raggruppamento Classi S7 - S10

• 1° Federico Bicelli (Gs Fiamme Azzurre / Pol. Bresciana No Frontiere) | Tempo reale: 42:16.00 | Tempo Ponderato: 37:04.56 (Campione Italiano Assoluto)

• 2° Tommaso Tretti Clementoni (A.S.D. Pol. Bresciana No Frontiere) | Tempo reale: 39:40.00 | Tempo Ponderato: 37:44.51 (Vicecampione Italiano Assoluto)

• 3° David Neviani (Coopernuoto S.C.S.D) | Tempo reale: 42:26.00 | Tempo Ponderato: 42:26.00 (Terzo posto Campionato Italiano)

• 4° Riccardo Musumeci (Asd Pol. Augusta) | Tempo reale: 50:54.00 | Tempo Ponderato: 50:54.00

•

3000m Maschili - Raggruppamento Classi S11 - S14

• 1° Alessandro Pintus (Asd Corona Ferrea Nuoto) | Tempo reale: 51:03.00 | Tempo Ponderato: 48:59.54 (Campione Italiano Assoluto)

• 2° Simone Maggiore (Asd Il Sottomarino) | Tempo reale: 55:15.00 | Tempo Ponderato: 53:01.38 (Vicecampione Italiano Assoluto)

•

3000m Femminili - Raggruppamento Classi S7 - S10

• 1ª Letizia Milesi (Gs Fiamme Gialle / Asd Phb Pol. Bergamasca) | Tempo reale: 51:02.00 | Tempo Ponderato: 48:00.53 (Campionessa Italiana Assoluta)

• 2ª Margherita Sorini (Unione Sportiva Triestina Nuoto) | Tempo reale: 48:57.00 | Tempo Ponderato: 48:57.00 (Vicecampionessa Italiana Assoluta)

• 3ª Francesca Secci (Polisportiva Ferrini Cagliari Asd) | Tempo reale: 51:48.00 | Tempo Ponderato: 51:48.00 (Terzo posto Campionato Italiano)

•

3000m Femminili - Raggruppamento Classi S11 - S14

• 1ª Sara Belotti (A.S.D. Pol. Bresciana No Frontiere Odv) | Tempo reale: 1:09:08.00 | Tempo Ponderato: 1:08:22.87 (Campionessa Italiana Assoluta)

• 2ª Cristina Albicini (4spa Sport Ssd a R.L.) | Tempo reale: 1:20:34.00 | Tempo Ponderato: 1:19:41.40 (Vicecampionessa Italiana Assoluta)