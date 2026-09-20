Monopoli Crotone finisce 2-2 Greco applaude la squadra e guarda alla Salernitana

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Il tecnico evidenzia la qualità della prestazione e il carattere del gruppo nonostante una vittoria sfumata per alcuni episodi decisivi

Il pareggio maturato al termine di Monopoli-Crotone lascia sensazioni contrastanti in casa rossoblù. Il risultato finale di 2-2 porta in classifica un punto importante, ma non cancella il rammarico per una partita che la squadra di mister Greco aveva indirizzato nella direzione giusta.

L’allenatore ha voluto innanzitutto sottolineare l’impegno dei suoi calciatori, protagonisti di una prova generosa e, per lunghi tratti, convincente. Il Crotone è riuscito a controllare il gioco, costruire occasioni e mettere la sfida sui binari desiderati, senza però trovare il colpo necessario per chiuderla definitivamente.

Greco analizza il pareggio contro il Monopoli

Secondo il tecnico, la squadra avrebbe meritato di conquistare l’intera posta in palio. Il Crotone ha sviluppato una manovra ordinata e ha mostrato una buona personalità, riuscendo a imporre il proprio gioco in diversi momenti dell’incontro.

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Il calcio, tuttavia, viene spesso condizionato dagli episodi. Proprio alcune situazioni sfavorevoli hanno impedito ai rossoblù di consolidare il vantaggio e portare a casa una vittoria che sembrava alla loro portata.

Greco non nasconde la delusione, soprattutto per i suoi ragazzi, ma invita tutto l’ambiente ad accettare il verdetto del campo e a trasformare il rammarico in energia positiva in vista dei prossimi appuntamenti.

Il carattere del Crotone nei momenti difficili

Un aspetto particolarmente apprezzato dall’allenatore è stata la reazione della squadra dopo il cambiamento dell’inerzia della partita. Nonostante le difficoltà, il Crotone è rimasto compatto ed è riuscito a difendere almeno il pareggio.

Greco si è detto orgoglioso dell’atteggiamento del gruppo, dell’apporto offerto dai calciatori subentrati e dello spirito di sacrificio mostrato da tutta la rosa. Sono segnali che testimoniano la crescita di una squadra ancora impegnata nella costruzione della propria identità.

Il tecnico ha inoltre evidenziato il clima positivo che si sta creando intorno alla formazione rossoblù. Il sostegno dei tifosi del Crotone rappresenta una spinta importante, soprattutto nei momenti in cui i risultati non premiano pienamente il lavoro svolto.

La vittoria resta il principale obiettivo

Il pareggio di Monopoli conferma alcuni progressi, ma la squadra ha bisogno di ritrovare la vittoria per aumentare fiducia ed entusiasmo. Greco è consapevole che i tre punti potrebbero rappresentare una svolta anche dal punto di vista mentale.

Il Crotone continua a lavorare mantenendo lo sguardo rivolto al suo primo traguardo stagionale, distante appena tre punti. La strada intrapresa viene considerata quella corretta, ma sarà necessario accompagnare le buone prestazioni con maggiore concretezza nelle due aree di rigore.

Prossima sfida contro la Salernitana

Il calendario propone adesso un confronto particolarmente impegnativo contro la Salernitana. Greco riconosce la forza della prossima avversaria, costruita con ambizioni importanti e con l’obiettivo di competere per la vittoria del campionato.

Per ottenere un risultato positivo, il Crotone dovrà ripetere quanto di buono mostrato nelle ultime partite, migliorando però la gestione degli episodi e la capacità di chiudere le gare. Serviranno attenzione, intensità e continuità per affrontare una squadra dotata di qualità ed esperienza.

Il 2-2 tra Monopoli e Crotone lascia dunque qualche rimpianto, ma anche indicazioni incoraggianti. La prestazione, il carattere e la partecipazione dell’intero gruppo costituiscono la base dalla quale ripartire per cercare, già contro la Salernitana, quella vittoria capace di dare maggiore forza al percorso rossoblù.

Video integrale - Sala stampa | Mister Greco dopo Monopoli-Crotone 2-2