CONNECT 2026, il 24 settembre a Benevento il networking crea nuove opportunità di business

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Creare connessioni di valore, favorire il confronto e sviluppare nuove opportunità di business. Sono questi gli obiettivi di CONNECT 2026, l’evento B2B organizzato da Focelda S.p.A., pensato per favorire l’incontro diretto tra aziende tecnologiche, partner commerciali e professionisti del settore ICT, attraverso un’esperienza espositiva e di networking.

Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 10:00, nella prestigiosa cornice della Masseria Roseto a Benevento, vendor tecnologici, dealer e rivenditori, system integrator e decision maker ICT si incontrano per presentare novità e soluzioni e confrontarsi sulle evoluzioni di un settore in continua trasformazione. Un mercato che, anche grazie alla rapida diffusione dell’Intelligenza Artificiale, richiede un aggiornamento costante di competenze e conoscenze per affrontare le nuove sfide e opportunità.

CONNECT 2026 è un’occasione per fare networking, consolidare relazioni strategiche e sviluppare nuove opportunità di business in un contesto informale. La giornata vedrà momenti dedicati a esposizione e confronto alternati a occasioni di convivialità, valorizzando anche la particolare atmosfera della location. Presenti con le proprie soluzioni brand leader della tecnologia e della sicurezza tra cui MSI, ACER, PHILIPS, LOGITECH, ADJ, BENQ, ZYXEL, OMADA by TP-LINK, ViewSonic, PANTUM, SYLink Technologie, Conceptronic, Supermicro, Einarex, PC Reset.

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“CONNECT 2026 nasce con un obiettivo preciso: creare uno spazio in cui vendor e partner di canale si incontrano per confrontarsi e costruire relazioni durature”, spiega Valeria Guerrieri, Marketing & Communication Specialist di Focelda. “Abbiamo ideato l’evento mettendo la relazione al centro del format, perché crediamo che il valore di un incontro non si misuri soltanto nelle opportunità immediate che genera, ma soprattutto nella capacità di creare connessioni solide e sviluppare nuove sinergie nel tempo. CONNECT 2026 vuole quindi essere un punto d’incontro privilegiato per l’ecosistema ICT, capace di avvicinare domanda e offerta, favorire il dialogo tra i protagonisti del canale e trasformare ogni incontro in una potenziale opportunità di crescita condivisa”.

Con oltre 40 anni di presenza sul mercato, Focelda S.p.A è un’azienda consolidata nel settore, con una rete distributiva capillare sul territorio nazionale.

“Lavoriamo a stretto contatto con partner, dealer e vendor”, afferma Alessandra Palmese, Direttore Commerciale di Focelda. “L’attenzione costante alla qualità e all’innovazione ci permette di anticipare le tendenze tecnologiche e offrire soluzioni innovative e di valore, grazie alle competenze del nostro team di professionisti, in grado di rispondere in modo mirato alle diverse esigenze dei nostri interlocutori”.

Per Focelda S.p.A, CONNECT 2026 rappresenta un ulteriore momento di incontro con il proprio ecosistema di partner e professionisti, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni esistenti e creare nuove occasioni di confronto e collaborazione.Creare connessioni di valore, favorire il confronto e sviluppare nuove opportunità di business. Sono questi gli obiettivi di CONNECT 2026, l’evento B2B organizzato da Focelda S.p.A., pensato per favorire l’incontro diretto tra aziende tecnologiche, partner commerciali e professionisti del settore ICT, attraverso un’esperienza espositiva e di networking.

Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 10:00, nella prestigiosa cornice della Masseria Roseto a Benevento, vendor tecnologici, dealer e rivenditori, system integrator e decision maker ICT si incontrano per presentare novità e soluzioni e confrontarsi sulle evoluzioni di un settore in continua trasformazione. Un mercato che, anche grazie alla rapida diffusione dell’Intelligenza Artificiale, richiede un aggiornamento costante di competenze e conoscenze per affrontare le nuove sfide e opportunità.

CONNECT 2026 è un’occasione per fare networking, consolidare relazioni strategiche e sviluppare nuove opportunità di business in un contesto informale. La giornata vedrà momenti dedicati a esposizione e confronto alternati a occasioni di convivialità, valorizzando anche la particolare atmosfera della location. Presenti con le proprie soluzioni brand leader della tecnologia e della sicurezza tra cui MSI, ACER, PHILIPS, LOGITECH, ADJ, BENQ, ZYXEL, OMADA by TP-LINK, ViewSonic, PANTUM, SYLink Technologie, Conceptronic, Supermicro, Einarex, PC Reset.

“CONNECT 2026 nasce con un obiettivo preciso: creare uno spazio in cui vendor e partner di canale si incontrano per confrontarsi e costruire relazioni durature”, spiega Valeria Guerrieri, Marketing & Communication Specialist di Focelda. “Abbiamo ideato l’evento mettendo la relazione al centro del format, perché crediamo che il valore di un incontro non si misuri soltanto nelle opportunità immediate che genera, ma soprattutto nella capacità di creare connessioni solide e sviluppare nuove sinergie nel tempo. CONNECT 2026 vuole quindi essere un punto d’incontro privilegiato per l’ecosistema ICT, capace di avvicinare domanda e offerta, favorire il dialogo tra i protagonisti del canale e trasformare ogni incontro in una potenziale opportunità di crescita condivisa”.

Con oltre 40 anni di presenza sul mercato, Focelda S.p.A è un’azienda consolidata nel settore, con una rete distributiva capillare sul territorio nazionale.

“Lavoriamo a stretto contatto con partner, dealer e vendor”, afferma Alessandra Palmese, Direttore Commerciale di Focelda. “L’attenzione costante alla qualità e all’innovazione ci permette di anticipare le tendenze tecnologiche e offrire soluzioni innovative e di valore, grazie alle competenze del nostro team di professionisti, in grado di rispondere in modo mirato alle diverse esigenze dei nostri interlocutori”.

Per Focelda S.p.A, CONNECT 2026 rappresenta un ulteriore momento di incontro con il proprio ecosistema di partner e professionisti, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni esistenti e creare nuove occasioni di confronto e collaborazione.