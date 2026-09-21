Bologna, maxi sequestro di cocaina: 33 kg nel camion diretto al Sud

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Un ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Bologna nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti. L'arresto è scattato nella notte del 18 settembre, quando i militari del Nucleo Operativo Metropolitano, insieme all'unità cinofila antidroga, hanno fermato un uomo italiano incensurato a bordo di una motrice nel parcheggio di un magazzino dell'Interporto di Bologna.

Il controllo e la scoperta

L'atteggiamento non collaborativo e il nervosismo del conducente hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo anche grazie alla segnalazione del cane antidroga. La perquisizione del mezzo ha portato alla luce 30 panetti di cocaina sigillati, nascosti in due buste di plastica all'interno dell'abitacolo, per un peso complessivo di 32,9 chilogrammi. Insieme alla droga sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari.

Il valore del sequestro

Secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta immessa sul mercato al dettaglio, la sostanza avrebbe fruttato profitti illeciti compresi tra 4,5 e 5,5 milioni di euro. Un colpo significativo alle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, che conferma l'importanza dei controlli lungo le rotte nazionali.

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L'arresto e le conseguenze giudiziarie

L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Bologna su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il veicolo e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro. Si precisa che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato sarà definitivamente accertata solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna.

L'impegno della Guardia di Finanza

L'operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di droga, a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini. Un'attività che si avvale di unità cinofile specializzate e di tecniche investigative sempre più sofisticate per intercettare i carichi illeciti prima che raggiungano le piazze di spaccio.