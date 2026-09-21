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Palagonia, maxi sequestro di droga e munizioni in un casolare

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Un ingente quantitativo di droga e munizioni è stato scoperto dai carabinieri in un casolare di campagna a Palagonia, in provincia di Catania. L'operazione, condotta dall'aliquota operativa della Compagnia di Palagonia con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori 'Sicilia', ha portato al sequestro di oltre quattro chili di sostanze stupefacenti e di 229 cartucce di vario calibro.

Il ritrovamento nel casolare

Durante la perquisizione di un fabbricato in contrada Carrubbo, i militari hanno rinvenuto sul pavimento diverse buste contenenti più di due chili di marijuana, un chilo e mezzo di eroina già suddivisa in 14 involucri e 3 panetti, e quasi un chilo di hashish. La droga era pronta per essere immessa sul mercato.

Munizioni e nascondigli sotterranei

Oltre agli stupefacenti, i carabinieri hanno sequestrato 229 cartucce di diverso calibro: 22, 9, 7,65, 7,62x39 e 7,62x50, alcune delle quali di tipo militare, più altre 5 cartucce da addestramento con ogiva in plastica. Le ricerche estese ad altri punti del casolare hanno permesso di individuare un fusto in acciaio da circa 100 litri, un contenitore in acciaio lungo 2 metri e un tubo in plastica, tutti interrati e vuoti. Secondo gli investigatori, questi potevano essere utilizzati come nascondigli sotterranei per droga o armi.

Indagini in corso

Il materiale sequestrato sarà sottoposto ai successivi accertamenti tecnici. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili e alla rete di distribuzione. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella zona.


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palagonia catania droga sequestro carabinieri munizioni marijuana eroina hashish cronaca

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