Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo

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Un riconoscimento «in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo». Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese: domani, martedì 22 settembre, la consegna della Paul Harris Fellow al commissario straordinario che ha realizzato le opere sportive dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta di una prestigiosa onorificenza del Rotary International che viene riservata a chi si distingue per impegno e servizio a beneficio della comunità.

L’incontro, aperto a soci e invitati, si terrà presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare a partire dalle ore 20 e sarà l’occasione per ascoltare la sua testimonianza sull'eredità sportiva e infrastrutturale lasciata alla città.

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«Abbiamo dedicato questa conviviale – spiega Giulio Bernardini, presidente del Rotary Club, che presenterà la serata - a uno dei protagonisti della trasformazione infrastrutturale della città: Massimo Ferrarese che, nel suo ruolo di commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore di Taranto 2026, ha guidato la straordinaria realizzazione degli impianti sportivi che hanno accolto l'evento internazionale».

Sarà proprio Ferrarese ad illustrare il percorso che ha portato al completamento delle opere, una legacy unica (non a caso definita la più importante mai data al Sud) che oggi rappresenta per Taranto una sfida e un'opportunità. Un investimento da circa 300 milioni e numerosi impianti costruiti o riqualificati. Da qui l’appuntamento promosso dal Rotary Club Taranto, particolarmente attento alle dinamiche del territorio: archiviati i Giochi, occorre ora capacità di valorizzare e sfruttare pienamente questo patrimonio sportivo per il futuro della città.