Giornata Mondiale Alzheimer: la Calabria rafforza il sostegno a malati e famiglie

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In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, che si celebra il 21 settembre, la Regione Calabria rinnova il suo impegno a favore delle persone affette da demenza e delle loro famiglie. L'assessore regionale all'Inclusione Sociale, Sussidiarietà, Welfare e Pari opportunità, Pasqualina Straface, ha illustrato le iniziative messe in campo per garantire assistenza e dignità a chi affronta questa malattia.

Un fenomeno in crescita

In Calabria si contano oltre 53.000 persone sopra i 65 anni affette da demenza e circa 30.000 con deterioramento cognitivo lieve. Numeri che, come sottolinea l'assessore, rappresentano altrettante storie di famiglie che portano un peso emotivo ed economico enorme. «La risposta delle istituzioni non può essere burocratica o formale: servono fatti e presenza costante», ha dichiarato Straface, ribadendo che «prendersi cura significa esserci. Nessuna persona, nessuna famiglia deve essere lasciata sola».

Una strategia da oltre 20 milioni di euro

Per costruire un modello di welfare di prossimità capace di accompagnare l'anziano dall'autonomia alla fragilità e di sostenere i caregiver, la Regione ha stanziato oltre 20 milioni di euro. Le misure spaziano dall'invecchiamento attivo alla continuità assistenziale, con interventi concreti già operativi.

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Progetti per l'invecchiamento attivo e il contrasto all'isolamento

Tra le iniziative, l'avviso «Allegra-mente» rappresenta una misura da 3 milioni di euro attuativa del Piano Triennale sull'Invecchiamento Attivo, con 29 progetti selezionati su tutto il territorio regionale. L'obiettivo è promuovere la socializzazione e contrastare l'isolamento degli over 60.

Sostegno alle famiglie e ai caregiver

Per le famiglie e le persone fragili sono stati destinati oltre 9,5 milioni di euro per i Buoni Servizio, che facilitano l'accesso a servizi residenziali e semiresidenziali come case di riposo, comunità alloggio e centri diurni accreditati. A questi si aggiungono circa 2 milioni di euro per il Fondo Caregiver Familiare e oltre 4,7 milioni per i Centri per la Famiglia.

Continuità assistenziale e cure domiciliari

L'azione regionale garantisce inoltre la continuità assistenziale e le cure domiciliari attraverso 836.000 euro dedicati alle Dimissioni protette, per un rientro a casa in sicurezza dopo un ricovero ospedaliero. Sono stati sbloccati i fondi per la non autosufficienza e potenziata l'assistenza domiciliare tramite Pnrr, in sinergia tra Ambiti territoriali sociali e Aziende sanitarie, per una presa in carico personalizzata.

Prossime iniziative: La Calabria ti fa compagnia

A breve partirà anche «La Calabria ti fa compagnia», un intervento da 1,5 milioni di euro pensato per contrastare la solitudine attraverso le figure dell'Amico di Comunità e del Custode Sociale. L'assessorato intende investire ulteriori risorse per ampliare la portata del progetto.

«Non vogliamo un'assistenza passiva che interviene soltanto quando il bisogno diventa emergenza – conclude l'assessore Straface -. Vogliamo un sistema integrato e umano che, in piena sintonia con i Comuni, le Asp e la rete del Terzo settore, garantisca dignità e sollievo per 365 giorni all'anno. La diagnosi di una malattia non deve mai trasformarsi nell'isolamento o nel declino sociale di un nucleo familiare».