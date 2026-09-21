Crusaders Cagliari: due Open Day per nuovi appassionati

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Chi conosce il football americano nell’isola sa che la bacheca dei Crusaders Cagliari si è sempre arricchita a prescindere dal contesto, ma è innegabile che l’ultimo trionfo abbia un sapore storico diverso. Fino a poco tempo fa, la squadra rossoblù incarnava il nomadismo sportivo per antonomasia, costretta a girovagare tra i manti erbosi dell'hinterland senza una fissa dimora. Eppure, le storiche imprese del 2004 a Castiglione della Pescaia e del 2010 a Palermo erano arrivate lo stesso, figlie di puro cuore e sacrificio.

La svolta epocale è giunta però grazie alla sinergia con il Comune di Cagliari, che ha consegnato al club il Crusaders Field di Terramaini: una struttura confortevole, accogliente e perfettamente attrezzata in Via Cesare Cabras. Disporre finalmente di una tana stabile ha fatto la differenza, cementando il gruppo e favorendo la costruzione del terzo scudetto, conquistato lo scorso luglio 2026 a Ferrara.

Il segreto di questo recente titolo tricolore risiede in una rosa ampia, infarcita di giovani promesse e guidata dall'eccellenza tecnica dei veterani nei ruoli chiave. Ora, il quartier generale di Terramaini punta a trasformarsi in una vera e propria "fabbrica dei sogni". Un palcoscenico ideale non solo per i puristi della palla ovale, ma anche per quegli atleti che hanno collezionato delusioni in altre discipline e cercano un riscatto sportivo.

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I crociati garantiscono un'opportunità di inserimento totale: agonistica ma soprattutto umana. Dal 1990, anno della fondazione, il sodalizio cagliaritano ha strutturato un legame indissolubile. Chiunque abbia indossato questo casco non dimentica l'esperienza e continua a sostenere i colori della squadra con ogni mezzo.





IL PROGRAMMA DEGLI OPEN DAY

Per allargare le fila della prima squadra, la dirigenza ha opzionato due giornate di reclutamento gratuito. Non sono richiesti requisiti atletici d'élite né la conoscenza approfondita del regolamento: conta solo la determinazione nel mettersi alla prova.





Mercoledì 23 Settembre | dalle 19:30 alle 21:30

Mercoledì 7 Ottobre | dalle 19:30 alle 21:30





La sessione di allenamento prevede una precisa alternanza:

Prima ora → FLAG FOOTBALL: Variante rapida e senza contatto fisico. Aperta a ragazzi e ragazze dai 10 ai 47 anni.

Seconda ora → FOOTBALL AMERICANO: Il classico football con protezioni, riservato alla fascia d'età dai 16 ai 47 anni.

L’impianto è raggiungibile con i trasporti pubblici tramite la Linea Gottardo CTM (fermata “Cabras - Crusaders”).





GLI OBIETTIVI DEL PRESIDENTE EMANUELE GARZIA

I raduni autunnali costituiscono le fondamenta del nuovo ciclo. Il cronoprogramma è già stato delineato dal Presidente Emanuele Garzia: “Terminato il reclutamento, la stagione entrerà nel vivo con il via ufficiale alla preparazione atletica, calendarizzato per il 12 ottobre. Questo blocco di lavoro sarà cruciale per amalgamare i volti nuovi e plasmare il gruppo in vista della sfida agonistica in Seconda Divisione, un obiettivo ambizioso che rappresenta il fulcro della pianificazione societaria per il prossimo biennio”.

L'auspicio dello stato maggiore crociato è che una risposta massiccia ai camp della prossima settimana garantisca la profondità e la serenità d’organico indispensabili per affrontare la categoria superiore. Secondo i piani della federazione, il via del campionato avverrà tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2027.

La transizione verso il football dei grandi è cominciata. Scendi in campo. Diventa un Crusaders.





FOTO

BATTISTA BATTINO





E' possibile seguire i Crusaders su Facebook Instagram e nella pagina web www.crusaders-cagliari.it

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