Sorteggio pubblico dei fascicoli di controllo per i Review Audit in Calabria

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Regione Calabria ha indetto un sorteggio pubblico per selezionare i fascicoli aziendali oggetto di Review Audit (R.A.) da parte dell'Organismo di Controllo CSQA Certificazioni S.r.l. L'evento si terrà mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 11:00 presso il Dipartimento “Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale”, ufficio del Settore 1, situato al secondo piano lato Levante della Cittadella regionale – Palazzo Santelli – Catanzaro.

Finalità del sorteggio

Il sorteggio pubblico è un adempimento previsto dalle normative vigenti in materia di controlli sulle attività finanziate nel settore agricolo e dello sviluppo rurale. La selezione casuale dei fascicoli garantisce trasparenza e imparzialità nelle procedure di verifica, assicurando che i controlli siano effettuati su un campione rappresentativo di operatori.

Organismo di controllo CSQA Certificazioni

CSQA Certificazioni S.r.l. è un organismo indipendente accreditato che opera nel campo della certificazione e del controllo per conto di enti pubblici e privati. La sua funzione di Review Audit consiste nel riesaminare le procedure di controllo già eseguite, al fine di valutarne la correttezza e l'efficacia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Modalità di svolgimento

Durante l'incontro, i fascicoli aziendali saranno estratti in seduta pubblica. All'evento potranno partecipare i rappresentanti delle aziende interessate, nonché eventuali osservatori. La pubblicità dell'atto è garanzia di legalità e tracciabilità dell'intero processo.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o per chiarimenti, è possibile contattare il Settore 1 del Dipartimento “Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale” della Regione Calabria. Si consiglia di consultare il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti.