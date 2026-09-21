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Sorteggio pubblico dei fascicoli di controllo per i Review Audit in Calabria

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La Regione Calabria ha indetto un sorteggio pubblico per selezionare i fascicoli aziendali oggetto di Review Audit (R.A.) da parte dell'Organismo di Controllo CSQA Certificazioni S.r.l. L'evento si terrà mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 11:00 presso il Dipartimento “Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale”, ufficio del Settore 1, situato al secondo piano lato Levante della Cittadella regionale – Palazzo Santelli – Catanzaro.

Finalità del sorteggio

Il sorteggio pubblico è un adempimento previsto dalle normative vigenti in materia di controlli sulle attività finanziate nel settore agricolo e dello sviluppo rurale. La selezione casuale dei fascicoli garantisce trasparenza e imparzialità nelle procedure di verifica, assicurando che i controlli siano effettuati su un campione rappresentativo di operatori.

Organismo di controllo CSQA Certificazioni

CSQA Certificazioni S.r.l. è un organismo indipendente accreditato che opera nel campo della certificazione e del controllo per conto di enti pubblici e privati. La sua funzione di Review Audit consiste nel riesaminare le procedure di controllo già eseguite, al fine di valutarne la correttezza e l'efficacia.

Modalità di svolgimento

Durante l'incontro, i fascicoli aziendali saranno estratti in seduta pubblica. All'evento potranno partecipare i rappresentanti delle aziende interessate, nonché eventuali osservatori. La pubblicità dell'atto è garanzia di legalità e tracciabilità dell'intero processo.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o per chiarimenti, è possibile contattare il Settore 1 del Dipartimento “Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale” della Regione Calabria. Si consiglia di consultare il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti.


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