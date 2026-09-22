Trump TV: la Casa Bianca lancia lo streaming h24 per bypassare i media tradizionali

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Casa Bianca ha annunciato il lancio di Trump TV, una piattaforma di streaming attiva 24 ore su 24 che trasmetterà eventi e contenuti legati all'amministrazione Trump. La mossa arriva dopo che le principali emittenti statunitensi hanno sospeso la copertura televisiva a rotazione degli eventi presidenziali.

Una risposta alla sospensione delle coperture

Secondo quanto riferito, la decisione delle emittenti di interrompere la trasmissione in diretta di alcuni eventi della Casa Bianca ha spinto l'amministrazione a creare un canale proprio. Trump TV permetterà di seguire in tempo reale comizi, conferenze stampa, cerimonie e altri appuntamenti ufficiali senza filtri editoriali.

Obiettivi e strategia

L'iniziativa punta a bypassare i media tradizionali e a raggiungere direttamente i sostenitori. Non è la prima volta che l'ex presidente cerca canali alternativi di comunicazione: durante la campagna elettorale del 2016 aveva già ipotizzato un network televisivo proprio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Reazioni e prospettive

La piattaforma potrebbe rappresentare un nuovo modello di comunicazione politica, ma resta da vedere se riuscirà a competere con i grandi network. Per ora, Trump TV si presenta come uno strumento di informazione parallela, con l'obiettivo di consolidare il consenso.