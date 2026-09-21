Amatrice accoglie il Totem multimediale della Polizia di Stato per l'educazione degli studenti

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Scuola e sicurezza digitale il nuovo Totem della Polizia debutta ad Amatrice

Tecnologia legalità e inclusione al centro della cerimonia con il Presidente Sergio Mattarella

Ad Amatrice, in provincia di Rieti, è stato presentato il primo Totem multimediale della Polizia di Stato, uno strumento interattivo pensato per accompagnare gli studenti alla scoperta dei temi della sicurezza, della legalità e della cittadinanza responsabile.

La presentazione si è svolta all’Istituto Sergio Marchionne, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il progetto punta a utilizzare le tecnologie più vicine alle nuove generazioni per affrontare rischi e comportamenti che riguardano tanto la vita quotidiana quanto gli ambienti digitali.

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Un progetto dedicato alla sicurezza e alla legalità

Il Totem è stato promosso dal capo della Polizia Vittorio Pisani e sviluppato dall’Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Rete Fondazioni ITS Italia.

L’obiettivo è avvicinare ragazze e ragazzi ai valori della legalità, della prevenzione e del rispetto attraverso un’esperienza coinvolgente. La scelta di integrare strumenti di gamification, contenuti multimediali e attività interattive consente infatti di trasformare argomenti complessi in percorsi più immediati e accessibili.

Non si tratta soltanto di fornire informazioni, ma di stimolare negli studenti la capacità di riconoscere i pericoli, valutare le conseguenze delle proprie azioni e adottare comportamenti consapevoli.

Come funziona il Totem multimediale

Il dispositivo è dotato di uno schermo touchscreen attraverso il quale gli studenti possono interagire con poliziotti virtuali e consultare diverse aree tematiche.

Tra gli argomenti affrontati figurano:

sicurezza digitale e uso consapevole della rete

e uso consapevole della rete sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti

e prevenzione degli incidenti contrasto al bullismo e cyberbullismo

prevenzione della violenza di genere

educazione sentimentale e rispetto nelle relazioni

e rispetto nelle relazioni rischi collegati ai social network e alle nuove tecnologie

Schede informative, quiz e test permettono agli studenti di verificare quanto appreso e di confrontarsi con situazioni vicine alla loro esperienza quotidiana. L’interattività rende il percorso particolarmente adatto a una generazione abituata a comunicare e informarsi attraverso dispositivi digitali.

L’accesso a YouPol e ai servizi della Polizia di Stato

Attraverso un apposito QR Code, il Totem consente di accedere anche all’app YouPol, il servizio della Polizia di Stato che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, e di comunicare con le sale operative delle Questure.

La piattaforma offre inoltre un collegamento al Commissariato di Polizia online, dove è possibile trovare informazioni, consigli e strumenti di assistenza. Una sezione specifica è dedicata ai concorsi nella Polizia di Stato, con contenuti utili per conoscere i diversi ruoli professionali e le opportunità di carriera.

In questo modo il dispositivo svolge una doppia funzione: educa alla prevenzione e avvicina le istituzioni ai giovani attraverso canali semplici e immediati.

Uno strumento anche per docenti e attività didattiche

I contenuti del progetto possono essere utilizzati anche attraverso le lavagne interattive multimediali presenti nelle scuole. I docenti avranno quindi la possibilità di integrare le risorse nelle lezioni di educazione civica, organizzando momenti di confronto su responsabilità digitale, convivenza civile, rispetto delle regole e tutela delle persone.

Il primo Totem resterà collocato all’ingresso del liceo scientifico dell’Istituto Sergio Marchionne di Amatrice. La sua presenza potrà favorire un utilizzo quotidiano e spontaneo da parte degli studenti, senza limitare l’esperienza a una singola iniziativa.

Altri dispositivi saranno successivamente installati negli istituti individuati dal Ministero, con la prospettiva di ampliare gradualmente il progetto e raggiungere diverse aree del territorio nazionale.

Riparte la campagna Una vita da social

Durante la manifestazione era presente anche l’Ispettore Truck della Polizia postale, il mezzo itinerante che ha inaugurato da Amatrice la quattordicesima edizione della campagna educativa Una vita da social.

L’iniziativa è dedicata alla prevenzione dei pericoli legati all’utilizzo di Internet, dei social network, delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Gli incontri con gli studenti mirano a promuovere comportamenti più responsabili e a far comprendere che ogni azione compiuta online può produrre conseguenze concrete.

La combinazione tra Totem multimediale e campagna itinerante mostra la volontà di costruire una comunicazione istituzionale capace di parlare ai giovani con un linguaggio attuale, senza rinunciare alla funzione educativa.

Mattarella richiama il valore costituzionale della scuola

Nel corso della cerimonia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riportato al centro dell’attenzione il ruolo della scuola nella costruzione di una società più unita. Richiamando l’articolo 34 della Costituzione, il Capo dello Stato ha ricordato il principio secondo cui la scuola deve essere aperta a tutti.

L’istruzione, nella visione espressa dal Presidente, non rappresenta soltanto un diritto individuale. È anche uno strumento indispensabile per rafforzare la coesione sociale, ridurre le disuguaglianze e impedire la formazione di barriere culturali ed economiche.

Garantire l’accesso a una scuola di qualità significa offrire a ogni giovane l’opportunità di sviluppare le proprie capacità, indipendentemente dalle condizioni familiari o dal luogo di provenienza.

La scuola come spazio di inclusione

Mattarella ha sottolineato anche la funzione dell’istruzione nei percorsi di integrazione delle persone provenienti da altri Paesi e dei giovani nati in Italia da famiglie immigrate.

In una società sempre più multiculturale, la scuola inclusiva è il luogo nel quale le differenze possono incontrarsi e diventare occasioni di crescita. Le aule non servono solamente a trasmettere conoscenze, ma contribuiscono a costruire relazioni, senso di appartenenza e fiducia nelle istituzioni.

Contrastare l’isolamento e la marginalizzazione richiede un impegno che coinvolga docenti, famiglie, studenti e comunità locali. In questo percorso, l’educazione resta una delle leve più efficaci per prevenire divisioni e favorire una convivenza basata sul rispetto.

Tecnologia ed educazione per costruire comunità più consapevoli

La presentazione del Totem della Polizia di Stato e il richiamo di Mattarella ai principi costituzionali convergono in un messaggio comune: la sicurezza non dipende soltanto dai controlli, ma anche dalla qualità dell’educazione ricevuta.

La tecnologia può diventare un prezioso spazio di conoscenza e partecipazione quando viene utilizzata con consapevolezza. Affiancare l’innovazione alla formazione significa aiutare gli studenti a riconoscere i rischi, rispettare gli altri e affrontare con maggiore responsabilità le sfide della vita reale e digitale.

Investire nella scuola vuol dire quindi investire nella democrazia, nella sicurezza delle comunità e nella costruzione di una società più giusta, inclusiva e solidale.