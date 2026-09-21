Chico Forti ammesso alla semilibertà: potrà lasciare il carcere durante il giorno

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Chico Forti, al secolo Enrico Forti, ha ottenuto la semilibertà. La decisione, maturata nelle ultime ore, consentirà all'uomo di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere, svolgendo attività lavorative o di reinserimento sociale, per poi fare rientro in istituto.

La misura rappresenta un passaggio significativo nel percorso penitenziario di Forti, che da anni è al centro di un caso giudiziario di grande risonanza mediatica. La semilibertà è concessa ai detenuti che hanno dimostrato buona condotta e che si trovano nella fase finale della pena, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento penitenziario.

Chi è Chico Forti

Chico Forti è un ex velista e produttore televisivo italiano, noto per essere stato condannato negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto in Florida nel 1998. Dopo anni di battaglie legali e appelli, Forti è stato trasferito in Italia nel 2024 per scontare il resto della pena nel suo Paese d'origine, in base a un accordo tra i due governi.

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La sua vicenda ha mobilitato l'opinione pubblica e diverse personalità istituzionali, che ne hanno chiesto a lungo il rimpatrio. Il caso ha anche acceso un dibattito sull'efficacia del sistema giudiziario statunitense e sulle condizioni dei detenuti italiani all'estero.

Come funziona la semilibertà

La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione che permette al condannato di uscire dal carcere durante il giorno per partecipare ad attività lavorative, formative o di volontariato, tornando in istituto per la notte. Non si tratta di una scarcerazione definitiva, ma di un gradino intermedio verso la libertà condizionale o la fine della pena.

Per accedere a questo beneficio, il detenuto deve aver scontato una parte consistente della pena e deve aver dato prova di responsabilità e di volontà di reinserimento. La decisione spetta al magistrato di sorveglianza, che valuta il percorso rieducativo e il comportamento tenuto in carcere.

Le reazioni e i prossimi passi

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, i sostenitori di Forti parlano di un riconoscimento del suo percorso di recupero; dall'altro, non mancano le critiche di chi ritiene la misura troppo permissiva rispetto alla gravità del reato. Per ora, Forti potrà iniziare a svolgere attività esterne sotto la supervisione dell'autorità penitenziaria.

Il percorso di reinserimento sociale proseguirà secondo le modalità stabilite dal tribunale di sorveglianza, che ha fissato le condizioni e gli orari da rispettare. Eventuali violazioni potrebbero comportare la revoca del beneficio.