Aggressione a Verbania: uomo accoltella ex compagna e viene arrestato a Galliate

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un grave episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi tra Verbania e Novara, dove un uomo di 44 anni ha aggredito la sua ex compagna di 27 anni con un coltello da cucina, ferendola all'addome. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo si era recato nel comune di Verbania per incontrare la giovane, con cui aveva da poco terminato una relazione sentimentale. Tra i due è scoppiata una violenta lite, al culmine della quale l'uomo ha sferrato il fendente, per poi disfarsi dell'arma gettandola nei boschi limitrofi e fuggire a bordo della propria autovettura.

La fuga e le ricerche

Nonostante le ferite riportate, la vittima è riuscita a lanciare l'allarme contattando il Numero unico di emergenza 112. La giovane è stata immediatamente trasportata in elisoccorso all'ospedale di Novara. Nonostante la gravità del ferimento, la donna non è in pericolo di vita. Le ricerche dell'aggressore sono scattate immediatamente dalla Sala operativa della questura di Verbano Cusio Ossola, che ha allertato la questura di Novara, segnalando che l'auto del fuggitivo stava viaggiando in direzione del novarese.

L'arresto a Galliate

Gli agenti della Squadra mobile di Novara hanno subito avviato un lavoro d'indagine incrociando i dati sulla posizione con i passaggi registrati dai varchi stradali, restringendo il raggio delle ricerche dell'uomo che percorreva l'area compresa tra i comuni di Trecate e Galliate. L'intuizione degli investigatori si è rivelata decisiva: l'uomo è stato individuato e bloccato in una zona industriale di Galliate mentre si trovava ancora alla guida della propria autovettura. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni aggravate. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza