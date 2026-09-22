Tentato furto in un bar di Trento: tre arresti dei carabinieri

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Nella mattinata di oggi, a Trento, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione locale hanno arrestato tre uomini di nazionalità algerina, già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato in concorso. L'operazione è scattata in seguito a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava la presenza sospetta di alcune persone all'interno di un bar di viale Trieste.

La dinamica del tentato furto

Secondo la ricostruzione dei militari, i tre individui hanno forzato una porta-finestra laterale per introdursi nel locale, dove hanno iniziato a cercare il fondo cassa. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di cogliere in flagrante due uomini mentre rovistavano all'interno del bar, mentre il terzo, all'esterno, svolgeva la funzione di palo.

Il recupero della refurtiva e le armi sequestrate

A seguito di perquisizione personale, è stata rinvenuta la refurtiva, consistente in alcune decine di euro di fondo cassa, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Inoltre, uno dei tre arrestati è stato trovato in possesso di una forbice da elettricista e di un coltello. Per questo motivo, è stato denunciato anche per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

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Conseguenze legali

Gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità ulteriori e per verificare se i tre possano essere coinvolti in altri episodi simili nella zona.