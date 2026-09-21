Italia, Mancini detta la linea prima del Belgio: gioco, coraggio e vittorie

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Il tecnico torna a guidare gli Azzurri con entusiasmo e punta su una squadra capace di dominare le partite valorizzando anche i giovani

Il ritorno in azzurro è accompagnato da emozione, fiducia e obiettivi ambiziosi. Alla vigilia di Italia-Belgio, Roberto Mancini ha illustrato le idee alla base del nuovo percorso della Nazionale, sottolineando la necessità di costruire rapidamente una squadra competitiva, riconoscibile e capace di ottenere risultati già dalle prossime partite ufficiali.

Prima di affrontare i temi legati al campo, Mancini ha voluto rivolgere un pensiero a Sandro Mazzola, unendosi al cordoglio del mondo sportivo italiano per la scomparsa di una figura che ha segnato la storia del calcio nazionale.

Il ricordo di Sandro Mazzola

L’apertura dell’intervento è stata dedicata a Sandro Mazzola, ricordato da Mancini come un autentico mito dello sport italiano. Un omaggio particolarmente sentito in vista dei funerali dell’ex campione, capace di lasciare un’impronta profonda attraverso i successi ottenuti con l’Inter e la maglia della Nazionale.

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Il pensiero a Mazzola ha preceduto il racconto delle emozioni provate nel tornare in un ambiente ricco di immagini, trofei e ricordi. Per Mancini, ritrovare quei simboli significa ripercorrere alcuni dei momenti più importanti vissuti alla guida dell’Italia.

La filosofia di Mancini per la nuova Italia

Il progetto tecnico parte da un principio preciso: per vincere è necessario costruire una squadra che sappia giocare bene, divertirsi e affrontare ogni appuntamento con entusiasmo. Mancini vuole un gruppo unito, motivato e desideroso di lasciare il segno ogni volta che indossa la maglia azzurra.

L’obiettivo è proporre un calcio propositivo, nel quale l’Italia possa controllare il gioco e imporre la propria identità. Il risultato resta fondamentale, ma deve essere accompagnato da prestazioni convincenti e da un atteggiamento coraggioso.

Non tutte le partite possono essere vinte, come ha riconosciuto lo stesso allenatore, ma la Nazionale dovrà sempre scendere in campo con l’intenzione di conquistare il successo.

Fiducia nei giovani della Nazionale

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo percorso riguarda la possibilità di osservare e valorizzare i giovani talenti italiani. Mancini si è detto curioso di vederli all’opera e convinto che il loro inserimento possa regalare soddisfazioni importanti.

La crescita dei calciatori emergenti sarà quindi uno dei punti centrali del progetto. L’intenzione è individuare rapidamente gli elementi in grado di restare a lungo nel gruppo azzurro e di diventare protagonisti nel presente e nel futuro della Nazionale italiana.

Accanto ai giovani rimane comunque importante il contributo dei giocatori più esperti. Alcuni di loro non sono stati convocati in questa fase, ma continuano a essere considerati risorse utili e potranno rientrare nel gruppo quando sarà necessario.

Italia-Belgio primo banco di prova

La partita contro il Belgio rappresenta già un appuntamento significativo. A differenza dell’inizio della precedente esperienza, caratterizzato dalla presenza di alcune amichevoli, questa volta Mancini dovrà confrontarsi immediatamente con incontri ufficiali e con la necessità di ottenere punti.

Il margine per sperimentare è limitato. Lo staff tecnico dovrà valutare velocemente i giocatori, trovare gli equilibri migliori e dare alla squadra un’identità chiara fin dalle prime uscite.

Il ranking impone risultati immediati

Tra le priorità indicate dal tecnico c’è anche la necessità di migliorare il ranking dell’Italia. Per riuscirci servono vittorie e continuità, soprattutto nelle partite ufficiali che incidono sul posizionamento internazionale della Nazionale.

Il nuovo percorso non potrà quindi permettersi una lunga fase di assestamento. Mancini dovrà accelerare la costruzione del gruppo, combinando l’esperienza dei calciatori più affidabili con l’entusiasmo delle nuove generazioni.

Una Nazionale ambiziosa e positiva

Il messaggio lanciato prima di Italia-Belgio è improntato all’ottimismo. Mancini vuole trasmettere sicurezza alla squadra e creare un ambiente nel quale ogni calciatore possa esprimersi al massimo delle proprie possibilità.

Gioco, personalità, valorizzazione dei giovani e risultati sono i pilastri sui quali dovrà nascere la nuova Italia. Il tempo a disposizione non è molto, ma la volontà del tecnico è chiara: costruire rapidamente una Nazionale competitiva e tornare a vincere attraverso idee, entusiasmo e spirito di squadra.