Domenica 27 settembre Giornata Mondiale del Rinoceronte al Bioparco

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Domenica 27 settembre 2026, in occasione della Giornata Mondiale del Rinoceronte, il Bioparco di Roma organizza molteplici attività di sensibilizzazione su questa specie minacciata di estinzione. L’iniziativa si realizza con il patrocinio di Banca del Fucino.

Le attività rivolte al pubblico hanno l’obiettivo di approfondire le minacce alla sopravvivenza di questo possente animale e l’importanza della sua conservazione.

Alle ore 13.00 l’Ambasciatore della Repubblica di Indonesia presso la Santa Sede S.E. Michael Trias Kuncahyono officerà la cerimonia di svelatura della statua in bronzo, donata al Bioparco, raffigurante un rinoceronte di Giava, realizzata dallo scultore indonesiano Outto Lengkong.

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La cerimonia si svolgerà all’ingresso monumentale del Bioparco, alla presenza della Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Paola Palanza.

Il rinoceronte di Giava è una delle specie di rinoceronte più rare e minacciate al mondo. In natura sopravvivono appena cinquanta individui, concentrati esclusivamente nel Parco Nazionale di Ujung Kulon, sull'isola di Giava in Indonesia.

All’interno dei 17 ettari del Bioparco, dalle ore 11.00 alle 17.00, presso l’area dei rinoceronti bianchi, ci saranno postazioni tematiche con attività e approfondimenti dedicati alle specie selvatiche, alla conservazione e alla lotta al bracconaggio. L’exhibit ospita dal 2019 due maschi di dieci anni: Thomas, arrivato dal Royal Burgers' Zoo (Olanda) e Kibo, proveniente dallo Zoologischer Garten Augsburg GmbH (Germania).

Nella stazione tematica dedicata ai ‘Furti di natura’ saranno mostrati oggetti provenienti dalla natura e sequestrati dai Carabinieri forestali, come borse di pelle di coccodrillo, fermacapelli ottenuti dal carapace delle tartarughe, oggetti d’avorio. Si apprenderà come l’acquisto di souvenir in viaggio rappresenti una grave minaccia per molte specie e quali siano i comportamenti corretti da adottare.

Partecipando all’attività ‘Chi mette le corna?’ si potranno osservare le caratteristiche delle corna di alcuni animali come giraffe, rinoceronti, daini, cervi, tori, da quelle piccole a quelle enormi, ramificate e non. Insieme agli esperti si potrà scoprire che possono essere armi micidiali e verrà approfondito il legame tra il loro valore e il fenomeno del bracconaggio.

Completa il programma la visita guidata dal titolo “Colori d’Africa” tra giraffe, zebre, mandrilli, lemuri e rinoceronti, in compagnia di un esperto naturalista che spiegherà caratteristiche e grado di minaccia di questi animali (dalle 11.00, ultima partenza alle 15.15).

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.

Dal 2025 Banca del Fucino sostiene il Bioparco di Roma attraverso un percorso di collaborazione dedicato alla tutela della biodiversità e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi ambientali patrocinando anche la realizzazione di giornate speciali.

La collaborazione comprende inoltre il sostegno a progetti concreti per la conservazione della biodiversità, tra cui la realizzazione del nuovo exhibit dedicato ai leopardi e le adozioni a distanza di animali. Nel 2026 l’iniziativa di adozione promossa da Banca del Fucino è dedicata ai lemuri, specie particolarmente rappresentativa della biodiversità del pianeta e oggi fortemente minacciata.

Credit fotografico: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

Maggiori informazioni su bioparco.it

Facebook: Bioparco di Roma

Instagram: @bioparcoroma