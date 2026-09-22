Regno Unito invia aereo Voyager in supporto all'Arabia Saudita contro gli Houthi

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Il Regno Unito ha deciso di fornire supporto militare difensivo all'Arabia Saudita nella sua lotta contro i ribelli Houthi nello Yemen. Lo ha annunciato il premier britannico Andy Burnham, precisando che un aereo Voyager della Royal Air Force sarà messo a disposizione per il rifornimento in volo dei jet sauditi impegnati a intercettare missili e droni lanciati dagli Houthi.

Un sostegno tattico limitato

Secondo quanto reso noto dal governo britannico, il supporto si limita al rifornimento aereo e non prevede un coinvolgimento diretto in operazioni di combattimento. L'obiettivo è garantire che i caccia sauditi possano pattugliare lo spazio aereo e neutralizzare le minacce provenienti dallo Yemen. Il premier Burnham ha sottolineato che si tratta di un intervento puramente difensivo per proteggere i civili e le infrastrutture saudite.

Gli Stati Uniti non intervengono

La mossa di Londra arriva in un momento in cui gli Stati Uniti hanno scelto, per il momento, di non intervenire direttamente contro gli Houthi, nonostante Riyad abbia ripetutamente richiesto aiuto a Washington. La decisione americana ha lasciato l'Arabia Saudita in una posizione delicata, spingendo il Regno Unito a offrire il proprio contributo logistico.

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Implicazioni regionali

L'invio dell'aereo cisterna britannico rappresenta un segnale di sostegno agli alleati del Golfo, ma anche un tentativo di contenere l'escalation senza un coinvolgimento diretto in un conflitto che dura da anni. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, continuano a rappresentare una minaccia per la navigazione nel Mar Rosso e per la stabilità regionale. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, mentre il Regno Unito cerca di bilanciare il proprio ruolo di alleato storico dell'Arabia Saudita con la necessità di evitare un ulteriore allargamento delle ostilità.